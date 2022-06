Pollution : la qualité de l'air est moyenne à Lyon ce mercredi 8 juin

Conséquence de l'arrivée des nuages et des précipitations à Lyon, le taux de pollution est globalement faible et la qualité de l'air est moyenne entre Rhône et Saône.

Pas de pic de pollution en ce début de semaine à Lyon. Mieux encore, les taux de polluants dans l'air sont globalement faibles entre Rhône et Saône mercredi 8 juin grâce à l'arrivée des nuages au-dessus de la tête des Lyonnais. En conséquence, la qualité de l'air est globalement moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes et à Lyon.

"Mercredi 8, le temps devient de plus en plus instable, plus nuageux, parfois pluvieux sous un flux d’ouest très dispersif. Les teneurs en ozone devraient par conséquent diminuer et la qualité de l’air s’améliorer", selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, observatoire de la qualité de l'air de la région.

Quid du jeudi 9 juin ?

Les taux de pollution enregistrés dans la région vont rester stables pendant la journée de jeudi 9 juin. Ainsi, la qualité de l'air restera moyenne à Lyon.

