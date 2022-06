Législatives : ce qu’il faut savoir sur le 2nd tour dans la 5e circonscription

Métropole de Lyon. La députée sortante Blandine Brocard (Ensemble) est opposée au socialiste Fabrice Matteucci (Nupes) au second tour dans la 5e circonscription du Rhône.

Les communes de la 5e circonscription

117 098 habitants La circonscription est composée des villes de Caluire-et-Cuire, Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d’Or, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Chasselay, Les Chère, Civrieux-d’Azergues, Collonges-au-Mont-d’Or, Limonest, Lissieu, Marcilly-d’Azergues, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

Les résultats du premier tour des législatives en 2017

Blandine Brocard (LREM) 45,80% - Philippe Cochet (LR) 26,33% - Céline Bernardi (LFI) 7,79% - Cécile Bène (FN) 7,77% - Jérôme Trotignon (EELV) 6,07%

Les résultats du second tour des législatives en 2017

Blandine Brocard (LREM) 60,26% - Philippe Cochet (LR) 39,74%

Les résultats du premier tour des législatives en 2022

Blandine Brocard (Ensemble) 36,12% - Fabrice Matteucci (Nupes) 22,82% - Bastien Joint (LR) 17,43% - Yves Duigou (RN) 12,1% - Cédric le Bel (Reconquête) 6,31%

Les enjeux

Blandine Brocard est la candidate de la majorité présidentielle qui a obtenu le meilleur score au premier tour des législatives dans le Rhône, même s’il est de 10 points inférieur à celui de 2017. En revanche, comparé aux précédentes législatives, le scénario du second tour est différent et plus favorable pour elle. Le candidat LR n’ayant pu se qualifier, elle sera opposée au socialiste Fabrice Matteucci qui a bénéficié à plein de l’effet Nupes. Souvent candidat dans cette circonscription ou à Caluire-et-Cuire, il n’avait jamais réussi à atteindre un second tour.