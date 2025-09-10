Lyon : un marché aux plantes rares organisé au parc de la Tête d'Or

Les 16 et 17 septembre prochains, un marché aux plantes rares se tiendra au sein de l'Orangerie du parc de la Tête d'Or à Lyon.

Un marché aux plantes rares se tiendra au sein de l'Orangerie du parc de la Tête d'Or les 16 et 17 septembre prochains. Organisé en collaboration avec le conservatoire des collections végétales spécialisées et le service Lyon nature, l'événement réunira une quinzaine de producteurs spécialisés. Les professionnels et collectionneurs présenteront ainsi une large variété d'espèces à la vente.

En parallèle, des stands d'information ainsi que des visites de collections du Jardin botanique seront proposés aux visiteurs. Une conférence du chercheur en horticulture Carlos Magdalena sera quant à elle dispensée le 18 septembre à 19h30, au Palais de la Mutualité, place Antonin-Jutard (3e).

Pour participer, les intéressés sont invités à s'inscrire sur le site de la Ville de Lyon.

