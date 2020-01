Lyon : Kimelfeld cherche-t-il à être exclu d'En Marche ?

Le président de la métropole, candidat sans étiquettes à sa propre succession, a apporté ce matin son soutien à Cédric Villani.

À Paris, Cédric Villani a été exclu du parti La République en Marche, a annoncé le mouvement ce mercredi soir. Le mathématicien, par ailleurs professeur à Lyon, a reçu le soutien de David Kimelfeld, lui aussi candidat dissident, ce matin. “Cédric Villani a donc été écarté par En Marche. Je regrette cette décision qui montre une fois de plus la coupure entre le mouvement et le terrain, ceux qui hier ont fait l'élection d'Emmanuel Macron. Les personnes avant les projets. En Marche devient un parti comme les autres ? Dommage”, a déclaré le candidat à l'élection métropolitaine.

Cherche-t-il à être exclu lui aussi alors que l'étiquette LREM semble de plus en plus difficile à porter à cause des longs mouvements sociaux qui traversent le pays ? La semaine dernière (lire ici) il avait déjà donné un premier signe en ce sens. “Vu les conditions dans lesquelles La République en Marche investit ses candidats, ce serait même un honneur d’être exclu. L’important, c’est le projet que l’on porte”, avait-il lâché lors de la présentation de ses mesures sociales.