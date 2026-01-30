Le 19 janvier dernier, 24 nouveaux chefs sont devenus membres de l'association des "Toques Blanches Lyonnaises".
Le 19 janvier, l'association de chefs "Les Toques Blanches Lyonnaises" a intronisé 24 nouveaux chefs.
Pour être sélectionnés, ces 24 nouveaux membres ont dû répondre à des critères assez stricts, à savoir, détenir le titre de maître restaurateur, répondre au cahier des charges de l’association et être parrainés par deux membres. La cuisine de chaque chef a également été rigoureusement testée par le jury, indique Tribune de Lyon.
Créée en 1936, l'association des Toques Blanches Lyonnaises réunit des chefs lyonnais autour des sept membres fondateurs : Marius Vettard, chef au Café du Pont, Jean Vignard, Marcel Thibaud, Albert Mennweg, Joannès Nandron, Claude Maret et Edmond Lafoy. L'association vise à promouvoir le savoir-faire lyonnais à travers le monde. Aujourd'hui, l'association compte 185 membres.
24 nouvelles toques
Parmi les 24 heureux sélectionnés cette année :
- Pierre-Michaël Martin, chef du restaurant Pimousse, Lyon 1er
- Olivier Reverdy, chef du restaurant La Mère Brazier, Lyon 1er
- Thibaut Sajot, directeur de salle chez Astral Restaurant, Lyon 1er
- Maxence Baruffaldi, candidat Team France Bocuse d’Or
- Jérôme Bocuse, entrepreneur et chef du restaurant Chefs de France, en Floride
- Laurent Bouilloud, chef du restaurant Au Vieux-Moulin, au Versoud, en Isère
- Pierre Clarissou, pâtissier au sein de la pâtisserie éponyme à Roanne, dans la Loire
- Alexis Trolliet, chef pour la Boucherie Trolliet, Halles de Lyon Paul Bocuse, Lyon 3e
- Cédric Boutroux, chef du restaurant Les Téléphones, Fourvière Hôtel, Lyon 5e
- Maxime Dubois, pâtissier au sein de la pâtisserie Duclef, Lyon 5e
- Auriane Leclef, pâtissière au sein de la pâtisserie Duclef, Lyon 5e
- Marvin Brandao, pâtissier au sein de la pâtisserie Alma, Lyon 6e
- Sophie Hamandjian, pâtissière chez Soha Cookies, Lyon 6e
- Guillaume Flochon, pâtissier au sein de la pâtisserie chocolaterie Guillaume Flochon, Lyon 9e
- Edgar Revel, directeur de salle chez Une Faim d’Apprendre, Lyon 9e
- Sandrine Huit, cheffe au Café Lobut, Villeurbanne
- Cédric Vaujany, traiteur chez Maison Baraban, Villeurbanne
- Florian Monlouvier, chef du restaurant L’Aventure, Bourgoin-Jallieu
- Yoann Gasselin, restaurant du Château de Pizay, Belleville-en-Beaujolais
- Luc Abadie, chef du restaurant L’Épicurieux chez Luc, Curis-au-Mont-d’Or
- Charlie Dumas, chef du restaurant Fond Rose – Bocuse, Caluire-et-Cuire
- Richard Toix, chef du restaurant Le Charlie, en Corse
- Jean-François Malle, chef du restaurant Jols, Limonest
- Camille Mérot, directrice de salle à l’Auberge du Cep, à Fleurie
A noter que Maxence Baruffaldi, défendra les couleurs tricolores lors du Bocuse d'Or Europe organisé à Marseille les 15 et 16 mars prochains.
Lire aussi : Réélu à la tête des Toques Blanches, Christophe Marguin a les yeux rivés sur la mairie de Lyon