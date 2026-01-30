Crédit : Instagram : Les toques blanches lyonnaises.

Le 19 janvier, l'association de chefs "Les Toques Blanches Lyonnaises" a intronisé 24 nouveaux chefs.

Pour être sélectionnés, ces 24 nouveaux membres ont dû répondre à des critères assez stricts, à savoir, détenir le titre de maître restaurateur, répondre au cahier des charges de l’association et être parrainés par deux membres. La cuisine de chaque chef a également été rigoureusement testée par le jury, indique Tribune de Lyon.

Créée en 1936, l'association des Toques Blanches Lyonnaises réunit des chefs lyonnais autour des sept membres fondateurs : Marius Vettard, chef au Café du Pont, Jean Vignard, Marcel Thibaud, Albert Mennweg, Joannès Nandron, Claude Maret et Edmond Lafoy. L'association vise à promouvoir le savoir-faire lyonnais à travers le monde. Aujourd'hui, l'association compte 185 membres.

24 nouvelles toques

Parmi les 24 heureux sélectionnés cette année :

Pierre-Michaël Martin, chef du restaurant Pimousse, Lyon 1er

Olivier Reverdy, chef du restaurant La Mère Brazier, Lyon 1er

Thibaut Sajot, directeur de salle chez Astral Restaurant, Lyon 1er

Maxence Baruffaldi, candidat Team France Bocuse d’Or

Jérôme Bocuse, entrepreneur et chef du restaurant Chefs de France, en Floride

Laurent Bouilloud, chef du restaurant Au Vieux-Moulin, au Versoud, en Isère

Pierre Clarissou, pâtissier au sein de la pâtisserie éponyme à Roanne, dans la Loire

Alexis Trolliet, chef pour la Boucherie Trolliet, Halles de Lyon Paul Bocuse, Lyon 3e

Cédric Boutroux, chef du restaurant Les Téléphones, Fourvière Hôtel, Lyon 5e

Maxime Dubois, pâtissier au sein de la pâtisserie Duclef, Lyon 5e

Auriane Leclef, pâtissière au sein de la pâtisserie Duclef, Lyon 5e

Marvin Brandao, pâtissier au sein de la pâtisserie Alma, Lyon 6 e

Sophie Hamandjian, pâtissière chez Soha Cookies, Lyon 6e

Guillaume Flochon, pâtissier au sein de la pâtisserie chocolaterie Guillaume Flochon, Lyon 9e

Edgar Revel, directeur de salle chez Une Faim d’Apprendre, Lyon 9e

Sandrine Huit, cheffe au Café Lobut, Villeurbanne

Cédric Vaujany, traiteur chez Maison Baraban, Villeurbanne

Florian Monlouvier, chef du restaurant L’Aventure, Bourgoin-Jallieu

Yoann Gasselin, restaurant du Château de Pizay, Belleville-en-Beaujolais

Luc Abadie, chef du restaurant L’Épicurieux chez Luc, Curis-au-Mont-d’Or

Charlie Dumas, chef du restaurant Fond Rose – Bocuse, Caluire-et-Cuire

Richard Toix, chef du restaurant Le Charlie, en Corse

Jean-François Malle, chef du restaurant Jols, Limonest

Camille Mérot, directrice de salle à l’Auberge du Cep, à Fleurie

A noter que Maxence Baruffaldi, défendra les couleurs tricolores lors du Bocuse d'Or Europe organisé à Marseille les 15 et 16 mars prochains.

