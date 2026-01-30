À table
24 nouveaux chefs nommés chez les "Toques Blanches Lyonnaises"

    • Le 19 janvier dernier, 24 nouveaux chefs sont devenus membres de l'association des "Toques Blanches Lyonnaises".

    Le 19 janvier, l'association de chefs "Les Toques Blanches Lyonnaises" a intronisé 24 nouveaux chefs.

    Pour être sélectionnés, ces 24 nouveaux membres ont dû répondre à des critères assez stricts, à savoir, détenir le titre de maître restaurateur, répondre au cahier des charges de l’association et être parrainés par deux membres. La cuisine de chaque chef a également été rigoureusement testée par le jury, indique Tribune de Lyon.

    Créée en 1936, l'association des Toques Blanches Lyonnaises réunit des chefs lyonnais autour des sept membres fondateurs : Marius Vettard, chef au Café du Pont, Jean Vignard, Marcel Thibaud, Albert Mennweg, Joannès Nandron, Claude Maret et Edmond Lafoy. L'association vise à promouvoir le savoir-faire lyonnais à travers le monde. Aujourd'hui, l'association compte 185 membres.

    24 nouvelles toques

    Parmi les 24 heureux sélectionnés cette année :

    • Pierre-Michaël Martin, chef du restaurant Pimousse, Lyon 1er
    • Olivier Reverdy, chef du restaurant La Mère Brazier, Lyon 1er
    • Thibaut Sajot, directeur de salle chez Astral Restaurant, Lyon 1er
    • Maxence Baruffaldi, candidat Team France Bocuse d’Or
    • Jérôme Bocuse, entrepreneur et chef du restaurant Chefs de France, en Floride
    • Laurent Bouilloud, chef du restaurant Au Vieux-Moulin, au Versoud, en Isère
    • Pierre Clarissou, pâtissier au sein de la pâtisserie éponyme à Roanne, dans la Loire
    • Alexis Trolliet, chef pour la Boucherie Trolliet, Halles de Lyon Paul Bocuse, Lyon 3e
    • Cédric Boutroux, chef du restaurant Les Téléphones, Fourvière Hôtel, Lyon 5e
    • Maxime Dubois, pâtissier au sein de la pâtisserie Duclef, Lyon 5e
    • Auriane Leclef, pâtissière au sein de la pâtisserie Duclef, Lyon 5e
    • Marvin Brandao, pâtissier au sein de la pâtisserie Alma, Lyon 6e
    • Sophie Hamandjian, pâtissière chez Soha Cookies, Lyon 6e
    • Guillaume Flochon, pâtissier au sein de la pâtisserie chocolaterie Guillaume Flochon, Lyon 9e
    • Edgar Revel, directeur de salle chez Une Faim d’Apprendre, Lyon 9e
    • Sandrine Huit, cheffe au Café Lobut, Villeurbanne
    • Cédric Vaujany, traiteur chez Maison Baraban, Villeurbanne
    • Florian Monlouvier, chef du restaurant L’Aventure, Bourgoin-Jallieu
    • Yoann Gasselin, restaurant du Château de Pizay, Belleville-en-Beaujolais
    • Luc Abadie, chef du restaurant L’Épicurieux chez Luc, Curis-au-Mont-d’Or
    • Charlie Dumas, chef du restaurant Fond Rose – Bocuse, Caluire-et-Cuire
    • Richard Toix, chef du restaurant Le Charlie, en Corse
    • Jean-François Malle, chef du restaurant Jols, Limonest
    • Camille Mérot, directrice de salle à l’Auberge du Cep, à Fleurie

    A noter que Maxence Baruffaldi, défendra les couleurs tricolores lors du Bocuse d'Or Europe organisé à Marseille les 15 et 16 mars prochains.

    Lire aussi : Réélu à la tête des Toques Blanches, Christophe Marguin a les yeux rivés sur la mairie de Lyon

    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon

