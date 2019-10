Les Républicains : Alexandre Vincendet salue l'élection de Christian Jacob

Le président du parti Les Républicains dans le Rhône a félicité Christian Jacob, le nouveau président de LR, qui succède à Laurent Wauquiez.

Le maire de Rillieux-la-Pape et président du parti Les Républicains du Rhône a “salué” l'élection de Christion Jacob (62 %), à la tête du parti LR. Un candidat qu'il avait soutenu lors de cette élection interne et qui avait terminé sa campagne vendredi dernier à Rillieux-la-Pape. 62 000 adhérents ont participé à l'élection du président de LR. Christian Jacob, succède à Laurent Wauquiez, qui avait démissionné après l'échec des élections européennes

“En tant qu'hériter de Jacques Chirac, je sais que Christian Jacob saura faire de l'unité des Républicains l'un des fondamentaux de son action. Je sais également qu'il saura s'appuyer sur les territoires pour faire revivre cette droite populaire et proche des citoyens qui me tient tant à coeur”, a déclaré Alexandre Vincendet qui espère que cette élection “ouvre la voie du succès” à son parti pour les prochaines élections municipales et métropolitaines qui auront lieu en mars prochain.