Législatives : Candidats, enjeux… Tout savoir sur la 5e circonscription du Rhône

A quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux du scrutin, circonscription par circonscription. Zoom sur la 5e.

La 5e circonscription a longtemps été à droite avant d'être emporté par la vague macroniste en 2017. En 2022, Blandine Brocard avait facilement conservé son mandat de députée. La 5e circonscription s'étire de Caluire-et-Cuire aux monts d'Or et au Val de Saône et à quatre communes hors de la Métropole de Lyon : Chasselay, Les Chères, Civrieux-d'Azergues et Marcilly-d'Azergues.

Les six candidats de la 5e circonscription

Sasha Bitoum (RN)

Hélène Rivière (Lutte ouvrière)

Mathieu Bazin (Reconquête)

Blandine Brocard (Renaissance / Modem)

Bastien Joint (LR)

Fabrice Matteucci (PS / Front Populaire)

Les résultats des précédents scrutins :

Élections européennes 2024

Rassemblement national : 22,2%

Renaissance : 19,7 %

Parti socialiste : 15,1%

Les Républicains : 12,8%

LFI : 7,4%

Reconquête : 7,2%

Les Écologistes : 7%

Premier tour des élections législatives 2022 :

Blandine Brocard (Ren) : 36,1%

Fabrice Matteucci (Nupes) : 22,8%

Bastien Joint (LR) : 17,4%

Yves Duigou(RN) : 12,1%

Second tour des élections législatives 2022 :

Blandine Brocard (Ren) : 67,3%

Fabrice Matteucci (Nupes) : 32,7%

En 2022, les élections législatives avaient été assez prévisibles dans la 5e circonscription. Dans ce bastion de droite qui a basculé au centre-droit avec l'avènement du macronisme, Blandine Brocard avait été élu au second tour avec plus de deux tiers des suffrages. Le candidat de la Nupes, Fabrice Matteucci, élu PS d'opposition à Caluire-et-Cuire, se satisfaisait déjà d'être invité en deuxième semaine. Deux ans plus tard, Blandine Brocard apparaît "seulement" en ballottage favorable. Dans sa circonscription, Renaissance a plutôt bien tenu aux européennes (19,7%), bénéficiant d'une sociologie électorale facile. La majorité présidentielle conserve un fort soutien dans les catégories socioprofessionnelles supérieurs (32% de son électorat selon un sondage Ifop-Fiducial). Au second tour, elle pourrait aussi bénéficier d'un report de voix de la droite. Les Républicains sont en perte de vitesse dans cette circonscription qui lui a longtemps été acquise. Le Rassemblement national s'il réitère son score des élections européennes pourrait se maintenir au second tour. La triangulaire entre les trois blocs pourrait dessiner un étroit chemin vers la victoire pour le socialiste Fabrice Matteucci.

