Lyon Capitale vous présente les enjeux des élections législatives dans chaque circonscription de Lyon et du Rhône. Décryptage dans la 11e circonscription du Rhône celle de Givors, Mornant, Mions et Condrieu.

Les élections législatives ?

Ces élections, prévues le dimanche 12 juin 2022 (1er tour) et le dimanche 19 juin (2e tour), permettent l'élection des 577 députés à l'Assemblée nationale. Elles sont capitales. Les députés votent notamment toutes les lois. La répartition des sièges de députés s'effectue par tranches de population, aussi appelées des circonscriptions (environ 100 000 - 125 000 habitants par circonscription).

Dans le Rhône, il y a 14 circonscriptions. Le Rhône envoie donc 14 députés à l'Assemblée nationale. Un seul député est élu par circonscription, celui qui arrive en tête au 2e tour.

La 11e circonscription du Rhône

C'est l'une des 14 circonscriptions du Rhône.

Elle comprend les cantons de Condrieu, de Givors, de Mornant et de Saint-Symphorien-d'Ozon.

Le territoire concerné représente environ 135 000 habitants.

Le député sortant

Jean-Luc Fugit (LREM)

Comme les autres députés LREM du Rhône, Jean-Luc Fugit a surfé sur la vague LREM en 2017. En l'emportant face au député sortant LR de l'époque Georges Fenech (54,71 % des voix contre 45,29 %), Jean-Luc Fugit s'installe pendant 5 ans sur le siège de député de la 11e circonscription du Rhône.

Les forces en présence en 2022



Jean-Luc Fugit (Ensemble), Michel Dulac (RN), Abdel Yousfi (Nupes), Charles Ascarino (Reconquête), Paul Vidal (LR), Isabelle Browning (DXG), Christophe Chirat (DIV), Alexis Martinon (ECO), Moshen Allali (DVG), Sophie Spennato (ECO), Aude Rossolini (DVD), Pierre-Henri Communal (DSV)

Les résultats des deux tours de la présidentielle 2022 dans la 11e circonscription

Macron : 28,9 % Le Pen : 23,8 % Mélenchon : 19,8 % Zemmour : 8;2 % Pécresse : 5 % Jadot : 4,9 %

Au second tour, c'est le président sortant Emmanuel Macron qui s'est imposé face à Marine Le Pen avec 58,50 % des suffrages exprimés.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre carte interactive en bas de l'article.

L'enjeu

En l’absence de triangulaire, Jean-Luc Fugit devrait rempiler assez facilement pour un second mandat. Sa circonscription n’est pas la plus favorable pour la majorité présidentielle (28,9 %), mais le député pourrait bénéficier d’une prime au sortant d’autant plus forte qu’il a sillonné sa circonscription, n’hésitant pas à aller au contact des citoyens au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Au second tour, il pourrait retrouver, comme en 2017, un candidat du RN.