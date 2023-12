Gérard Collomb, ancien maire de Lyon et ancien président de la métropole de Lyon.

Lyon Capitale rend hommage au maire et président de la Métropole de Lyon de 2011 à 2020 dans un hors-série spécial exceptionnel.

Lyon Capitale rend hommage à Gérard Collomb dans un hors série spécial de 32 pages.

Maire et président de la Métropole de 20001; à 2020, Gérard Collomb a changé l'image de la ville et porté de grands projets urbains comme Confluence ou les berges du Rhône.

"Cette ville, c'est ma vie" carillonnait-il à l'envi. Lyon était son regard et son horizon, sa passion, Lugdunum ses racines. Une boussole. Au Sud, il fut l'aménageur du quartier « derrière les voûtes », à la confluence des deux cours d'eau, au Nord il lança la métamorphose urbaine de La Duchère, à l'Est les berges scénographièrent le Rhône, symbole d'un nouveau Lyon, image d'une ville bien dans son temps, à l'Ouest, sur la colline de Fourvière, il prit son balai de pèlerin pour dépoussiérer et réhabiliter l'Antiquaille, site majeur de la naissance du christianisme en Gaule.

