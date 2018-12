Grand Lyon : neuf élus Synergies fidèles à Collomb créent leur groupe

Près d'un tiers des élus Synergies-Avenir ont décidé de former un nouveau groupe au Grand Lyon nommé : “Demain... La Métropole !”. Des fidèles à Gérard Collomb qui assurent qu'ils continueront de participer à la majorité métropolitaine.

Désormais, la métropole de Lyon compte 17 groupes politiques. Neuf élus Synergies-Avanir proches de Gérard Collomb ont décidé de faire sécession et de monter leur propre groupe. “Ce groupe est partie prenante et continuera d’œuvrer pour la majorité métropolitaine ; il est indépendant de tout parti politique existant, a vocation à accueillir ceux qui, dans le respect des principes démocratiques et républicains, souhaitent travailler de façon constructive et pragmatique pour inventer la Métropole de demain”, ont-ils déclaré.

“Si le mode de scrutin prévu en 2020 ne permet pas à toutes les communes d’être directement représentées au futur Conseil de la Métropole, nous croyons qu’il est possible et nécessaire de travailler sur une gouvernance qui puisse répondre à cet enjeu de représentativité de tous les territoires”, ont ajouté les neuf élus dans la lignée du Sénat territorial proposé par Gérard Collomb. Le groupe sera présidé par Nathalie Frier, la maire de Saint-Fons.

Les neuf signataires :

Jean Paul Colin, maire d’Albigny-sur-Saône, Vice-président de la Métropole de Lyon - Michel Denis, adjoint au Maire de Saint-Fons, Conseiller métropolitain - Gérald Eymard, maire de Charbonnières-les-Bains, Conseiller délégué de la Métropole de Lyon - Nathalie Frier, maire de Saint-Fons, Conseillère déléguée de la Métropole de Lyon - Renaud George, maire de Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Vice-président de la Métropole de Lyon - Valérie Giraud, maire de Genay, Conseillère métropolitaine - Virginie Poulain, maire de Fontaines-Saint-Martin, Conseillère déléguée de la Métropole de Lyon - Thierry Pouzol, maire de Fontaines-sur-Saône, Conseiller délégué de la Métropole de Lyon - Patrick Veron, maire de Couzon-au-Mont-d'Or, Conseiller délégué de la Métropole de Lyon