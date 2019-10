Grand Lyon : les jeunes avec Macron soutiennent David Kimelfeld

Les jeunes avec Macron du Rhône ont annoncé leur soutien à David Kimelfeld contre Gérard Collomb pour les élections métropolitaines de 2020.

Alors que La République en Marche a officiellement investi Gérard Collomb lundi soir, Les jeunes avec Macron du Rhône ont annoncé ce mardi leur soutien à la candidature de David Kimelfeld. “Élu depuis 1977 et après s’être montré hostile vis-à-vis de notre mouvement et du gouvernement, Gérard Collomb a été investi. Les Jeunes avec Macron sont et seront toujours avec Macron (…) cependant nous regrettons profondément cette décision qui va à l’encontre des valeurs que nous défendons et du renouvellement que notre mouvement porte depuis sa création”, ont-ils déclaré

“Réactionnaire sur les questions de société (immigration, PMA, mariage pour tous…), en retard sur les questions environnementales et s’appuyant sur une vision de l’économie datée, s’entourant de tous ceux qui attaquent frontalement le projet que nous défendons depuis la grande marche, Gérard Collomb n’est plus en phase avec les attentes des jeunes et représente une forme de baronnie locale de l’ancien monde dont les Jeunes Lyonnaises et les Jeunes Lyonnais ne veulent plus”, ont taclé les jeunes avec Macron.

Ces derniers souhaitent soutenir la candidature du président de la métropole de Lyon : “David Kimelfeld, le Président LaRem sortant de la Métropole de Lyon, a été constant dans son engagement. Encore à l’occasion des élections européennes, il a été à nos côtés sur le terrain pour défendre les projets et la politique menés par Emmanuel Macron et son gouvernement tandis que Gérard Collomb préférait boycotter la campagne, le meeting, le terrain, les Lyonnais.”

Ce matin lors d'une conférence de presse, Gérard Collomb a tendu la main vers David Kimelfeld et appelé au rassemblement de son camp. Demain le président du Grand Lyon tiendra son premier meeting de campagne.