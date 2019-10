Grand Lyon : le Modem se range officiellement derrière Gérard Collomb

Le parti centriste a annoncé qu'il ne “reconnaîtra comme interlocuteurs légitimes” que les candidats investis officiellement par LREM.

Dans un long communiqué, le MoDem du Rhône et de la métropole de Lyon a officiellement annoncé qu'il soutenait la candidature de Gérard Collomb pour les élections métropolitaines. Le parti membre de la majorité présidentielle “après un arbitrage concerté avec le Président de la République et François Bayrou”, a “appelé chacun, dans un esprit de responsabilité, à se mobiliser dans la démarche collégiale que conduira Gérard Collomb”. Appelant aussi “au rassemblement”, derrière le maire de Lyon, le MoDem a assure qu'il ne “reconnaîtra comme interlocuteurs légitimes, que ceux que les instances nationales de ce mouvement [LREM] ont désignés et désigneront”.“Le MoDem étudiera avec les équipes de « Prendre un temps d'avance » et Gérard Collomb, les moyens d'intégrer ses forces vives à la dynamique de campagne à l’œuvre”, a conclu le parti, dont l’une des membres, Fouziya Bouzerda, pourrait ben être la candidate à la ville de Lyon.