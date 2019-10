Grand Lyon : Kimelfeld sanctionne officiellement Fouziya Bouzerda

Le président de la métropole de Lyon a sanctionné sa 2e vice-présidente où lui retirant la quasi-intégralité de ses délégations.

Dans un communiqué publié lundi soir, David Kimelfeld a annoncé la “nouvelle répartition des compétences de la délégation Économie et Insertion”. Une manière policée de dire qu'il retire quasiment toute compétence à sa 2e vice-présidente. Il lui reproche une interview dans Le Progrès où Fouziya Bouzerda avait réaffirmé son soutien à Gérard Collomb et avait laissé entendre que le président de la métropole serait “décroissant”. Un argument repris par Gérard Collomb lors de sa conférence de presse le lendemain de son investiture par LREM. (Lire ici)

Ainsi les compétences de la délégation de l'élue MoDem vont être réparties entre Karine Dognin-Sauze, Valérie Glatard, Alain Galliano, Sarah Peillon, Gilles Pillon. Fouzia Bouzerda conservera le volet commerce du SCOT (schéma de cohérence territoriale) et de la révision et suivi du SDUC (schéma directeur d’urbanisme commercial). C'est à dire rien d'essentiel à six mois d'un renouvellement de majorité.

Si elle n'a pas perdu toutes ses attributions, c'est qu'un retrait pur et simple de tout son porte-feuille aurait obligé David Kimelfeld de revoter pour l'ensemble de son exécutif. Un véritable risque à six mois des élections, d'autant que le président de la métropole, en guerre fratricide avec Gérard Collomb, ne serait pas sûr d'obtenir une majorité. Le maire de Lyon pourrait même se faire un plaisir de voir son concurrent dans la course aux élections métropolitaines mis en minorité.