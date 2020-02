Grand Lyon : après Blein, Kimelfeld soutient officiellement Hélène Geoffroy

Le président de la métropole de Lyon a apporté son soutien à Hélène Geoffroy ce mercredi dans la course à l'élection métropolitaine sur la circonscription Rhône Amont (Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin).

Alors qu'Hélène Geoffroy a annoncé sa candidature sur la circonscription Rhône Amont pour les élections métropolitaines, David Kimelfeld vient officiellement d’apporter son soutien à la maire de Vaulx-en-Velin. “Ancienne députée, ancienne Secrétaire d’État à la Ville, Hélène Geoffroy conduit une politique efficiente au sein de sa commune, notamment sur les champs de la solidarité, de l’éducation et de la sécurité. (...) Le projet qu’elle porte s’inscrit pleinement dans les engagements que j’ai pris dans le cadre de mes fonctions à la tête de la Métropole et que j’entends poursuivre. C’est donc tout naturellement que j’apporte mon soutien à l’équipe qu’elle conduit pour représenter la circonscription Rhône-Amont”, a déclaré le président de la métropole. Charly Palermo, le candidat de David Kimelfeld sur la circonscription Rhône-Amont va donc rejoindre la liste conduite par Hélène Geoffroy.

Depuis la prise de fonction de David Kimelfeld à la métropole de Lyon, Hélène Geoffroy a été nommée 16e vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'action foncière. Elle était aussi présente lors du premier meeting de David Kimelfeld au cirque Imagine en juin dernier. Une présence de courtoisie, en tant que maire de la commune sur laquelle avait lieu le rassemblement, qui ne valait cependant pas soutien, avait-elle précisé.

Hier, David Kimelfeld avait aussi officiellement soutenu Yves Blein dans la circonscription J (lire ici). De son côté, le député LREM n'a pas retourné cet appui laissant la porte ouverte au plus offrant “pour le développement de l'Est lyonnais” et n'excluant pas une alliance avec Gérard Collomb ou François-Noël Buffet.

Contactée pour connaître son positionnement concernant le soutien du président de la métropole, Hélène Geoffroy n'a pu être jointe.