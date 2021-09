"Etre la force centrale de la gauche", clame Hélène Geoffroy avant le congrès du PS à Villeurbanne

Battue par Olivier Faure pour le poste de Premier secrétaire du PS, la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, en est persuadée : "pour gagner la présidentielle, il faut que le parti socialiste soit la force centrale de la gauche", explique-t-elle à Lyon Capitale, alors que s'ouvre samedi le 79e congrès national du PS à Villeurbanne.

Olivier Faure devrait être reconduit à son poste de Premier secrétaire ce week-end lors du 79e congrès du PS à Villeurbanne. Il a récolté plus de 73 % des voix des militants, contre 27 % à sa concurrente, la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy.

"Pour gagner la présidentielle, il faut que le Parti Socialiste soit la force centrale de la gauche"

Hélène Geoffroy, la maire PS de Vaulx-en-Velin

"Je félicite Olivier Faure pour sa réélection comme Premier secrétaire. Et puis je remercie les près de 30 % de militants du PS qui ont voté pour mon texte et pour ma candidature, explique Hélène Geoffroy à LyonCapitale.fr. Je continuerai le combat, celui de marteler la nécessité d'affirmation du PS, près d'un tiers du parti le pense nécessaire. Et la nécessité que nous soyons bien présent pour l'élection majeure qui arrive, l'élection présidentielle".

"Le congrès qui s'ouvre va aussi se pencher sur les conditions d'accompagnement pour l'élection présidentielle, sur la construction d'un projet. Les signataires de notre texte seront bien présents dans cette étape là également", assure Hélène Geoffroy. "Je ne suis pas opposé à l'union de la gauche puisque je suis dans une union à la Métropole de Lyon, avec les écologistes notamment. Mais pour gagner la présidentielle, il faut que le Parti Socialiste soit la force centrale de la gauche", martèle la maire de Vaulx-en-Velin.