Du 26 août au 1er septembre, la ville de Lyon accueille le congrès international des sciences animales.

Cette année, la capitale des Gaules a été choisie pour organiser le congrès international des sciences animales à l'ISARA, l'école d'ingénieurs en agronomie, agroalimentaire et environnement. Du 26 août au 1er septembre, plus de 2 200 professionnels de 76 pays échangeront autour de la science animale pour notamment faire face aux défis liés aux changements climatiques, à la biodiversité et à la durabilité des systèmes de productions agro-alimentaires mondiaux.

Nutrition, santé, bien-être animal...

Les quelque 2 200 représentants de délégations présenteront divers domaines de connaissances liés à la science animale, tels que la génétique, la nutrition, la physiologie, la santé et le bien-être des animaux… Les participants auront également l'occasion de faire des visites de fermes sous un angle scientifique et technologique, des visites d’installations expérimentales, des détours chez des agriculteurs laitiers producteurs de fromages, dans le Puy-de-Dôme, le Rhône, l’Isère ou encore en Savoie.

"L’évolution des pratiques d’élevage au niveau planétaire au regard des enjeux climatiques mobilise la communauté scientifique sur de nombreux fronts de science. La génétique sera par exemple au cœur des échanges car elle permet de faire évoluer les cheptels, l’efficacité alimentaire des animaux, et ainsi les pratiques des éleveurs pouvant mener à une réduction de l’empreinte environnementale", souligne Jean-François Hocquette, directeur de recherche à l’institut national de la recherche agronomique (INRAE) et président du comité scientifique organisateur du congrès.

🐑🐮 Le congrès international des sciences animales a démarré à #Lyon

➡️ #EAAP2023 #Interbull #LyonEAAP



👋🏻 Un stand INRAE attend les visiteurs tenu par les services communication @INRAE_Clermont et @INRAE_Lyon_Gre ainsi que par les scientifiques INRAE présents au congrès pic.twitter.com/5lss8dyVTL — INRAE Lyon-Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes (@INRAE_Lyon_Gre) August 28, 2023

L'événement est organisé par INRAE et l'Association française de zootechnie (AFZ), au nom de la Fédération européenne de zootechnie (EAAP), de l'Association mondiale de zootechnie (WAAP) et par France Génétique Élevage au nom d'Interbull.