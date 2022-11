Parti socialiste : Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, veut un débat télévisé

A l'occasion du 80ème congrès du Parti socialiste, la maire de Vaulx-en-Velin sollicite ses deux concurrents à la direction du parti pour participer à un débat télévisé.

Hélène Geoffroy veut "Refonder, Rassembler, Gouverner" le Parti socialiste. La maire de Vaulx-en-Velin, qui donne de la voix depuis les dernier scrutin législatif pour s'opposer à l'alliance du PS avec La France insoumise, est candidate au poste de première secrétaire du parti fondé en 1969.

"Valoriser le caractère démocratique de notre formation"

Dans deux lettres adressées à Olivier Faure, actuel leader, et Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et candidat, elle leur propose un débat "télévisé ou diffusé via une plateforme numérique [...] qui contribuera à valoriser le caractère démocratique de notre formation politique".

