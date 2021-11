Le Secours Populaire organise son 38e congrès national à Lyon

Du 19 novembre au 21 novembre, le Secours Populaire organise son Congrès National au centre de congrès de Lyon à la Cité Internationale.

L'évènement va réunir près de 1000 personnes : 800 délégués des différentes fédérations du Secours populaire, 50 partenaires venus d’Europe et du monde, 70 enfants et une centaine d’invités. Le thème de cette année est "Construisons ensemble une solidarité populaire, durable et planétaire". Le congrès s'ouvre jeudi 18 novembre au soir, par une inauguration à la Cité de la Gastronomie. Le Secours Populaire, créé en 1945, intervient sur le plan matériel, médical, moral et juridique, auprès des personnes victimes d'injustice sociale.

"Ce premier grand rendez-vous de femmes et d’hommes engagés dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion et pour que la solidarité soit une valeur universelle, permettra de tracer les grandes ligne d’action du Secours populaire pour les années futures", explique l'association au sujet de son Congrès.

Le vendredi 19 novembre, le congrès présentera plusieurs rapports sur le fonctionnement de l'association : rapport moral et d'orientation ainsi que le rapport financier. Le samedi sera consacré à des ateliers et des discussions. Dès 9h, des groupes vont échanger sur plusieurs thèmes comme les conditions de vie des enfants, comment aller vers une solidarité plus durable ou comment multiplier les actions de l'association ? Le congrès se clôturera pas une présentation des travaux du samedi et d'une élection des instances de l'association.