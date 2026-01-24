Municipales 2026 : Alexandre Dupalais (RN) veut rouvrir certaines rues aux voitures

Le candidat du Rassemblement national a réuni la presse ce vendredi 23 janvier pour présenter ses 100 premiers jours à la tête de la mairie de Lyon.

De nouvelles propositions choc pour les municipales. Après avoir annoncé vouloir créer , annuler la hausse de 9% de la taxe foncière ou encore l'ouverture de trente mini-postes de police d'ultra proximité et le déploiement de drones "dans les quartiers difficiles", Alexandre Dupalais (RN) a dévoilé sa dernière volonté pour Lyon.

Le candidat du Rassemblement national a dévoilé ce vendredi 23 janvier à la presse les différentes mesures de ses 100 premiers jours de gouvernance en cas d'élection. Parmi elles : "la réouverture quasi immédiate de plusieurs rues, fermées à la circulation automobile lors du mandat des écologistes", indiquent nos confrères d'Actu Lyon.

Municipales : rouvrir les rues fermées à la circulation

Concrètement, le candidat propose de rouvrir la rue Grenette dans le 2e arrondissement, la montée du Chemin Neuf dans le 5e, la rue de Bonnel dans le 3e ou encore l'avenue des Frères Lumière ou l'avenue Rockfeller. Des fermetures qui ont toutes fait polémiques lors de leur interdiction à la circulation.

"Les travaux tous azimuts et les restrictions de circulation ont pourri la vie des Lyonnais mais ont aussi mené à un rallongements de parcours des ambulances et des secours", a-t-il déclaré, dénonçant des "décisions mal pensées" qui "mettent en danger les Lyonnais dans leur quotidien".

Quid du retour des bus TCL sur la rue de la République ? "Je n’ai pas compris l’intérêt. Il n’y a plus de connexions avec le métro, ce n’est ni piéton, ni routier, les bancs installés sont monstrueux… Il faut penser à l’image de Lyon aussi. Mais cette réflexion sera faite avec la Métropole", conclut le candidat.