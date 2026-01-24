Actualité

Près de Lyon : une discothèque fermée après un contrôle surprise

  • par Louise Ginies

    • À Corbas (Rhône), la discothèque Javoo a fermé pour manquement aux règles de sécurité après un contrôle surprise.

    Le drame de l'incendie de Crans-Montana en Suisse a laissé des traces et les normes se resserrent autour des établissement français. Et la Métropole de Lyon ne fait pas exception. Ce vendredi 23 janvier, la mairie de Corbas a annoncé la fermeture en urgence par arrêté municipal de l'établissement Javoo, situé route de Marennes. La raison ? De graves manquements aux règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public (ERP).

    Lire aussi : Cocktail molotov, accident, violences : cette boite de nuit de Lyon fermée d'urgence

    Une décision prise à la suite d'un contrôle surprise survenu le 10 janvier dernier. D'après le communiqué partagé par la mairie, le SDIS, la police et les gendarmes présents sur place ont fait état de "dispositifs de protection incendie non conformes", d'"issues de secours obstruées" ou "difficilement accessibles", d'une "absence de raccordement opérationnel au réseau incendie", d'un "dépassement de la jauge maximale autorisée" et enfin, d'"installations électriques dangereuses".

    "Tout le monde était unanime"

    Contacté par nos confrères du Progrès, le maire de Saint-Fons, Alain Viollet, a assuré qu'il avait démarré les démarches pour un contrôle bien avant la tragédie de Crans-Montana. "On avait des interrogations sur la sécurité du bâtiment et sur une construction extérieure qui allait à l’encontre du Plan local d’urbanisme", a-t-il déclaré. "Tout le monde était unanime pour une fermeture immédiate" à la suite du compte rendu de l’inspection du 10 janvier, a-t-il complété.

    Après le contrôle du 10 janvier, le propriétaire de la boîte de nuit, Hoang Duy Pham, a de son côté expliqué avoir tenté de contacter le maire pour présenter ses mises en conformité du toit et de la terrasse, sans qu'"aucune rencontre ne soit organisée". Alain Viollet estime que ses réponses sont intervenues trop tardivement, et que le propriétaire aurait dû répondre aux courriers recommandés envoyés bien avant le contrôle.

    L’établissement ne pourra, lui, rouvrir qu’après une remise aux normes, et surtout, une nouvelle autorisation du maire. Le litige s'annonce laborieux.

