Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Saint-Fons : des tirs d'arme à feu visent une habitation

  • par Louise Ginies

    • Dans la nuit de vendredi à samedi, des individus ont criblé la façade d'une maison de tirs d'armes à feu, avant de prendre la fuite à trottinette.

    Nuit d'horreur pour ces habitants de Saint-Fons (Rhône). Dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 janvier, aux alentours de 2h du matin et alors même que deux Saint-Foniards étaient à l'intérieur de leur domicile, la façade de leur maison a été prise pour cible par des tirs d'armes à feu, rapportent nos confrères du Progrès.

    Aucun habitant n'a heureusement été blessé, mais des impacts de balles étaient ce samedi matin visibles sur toute la façade.

    Lire aussi : Lyon : des coups de feu sèment la terreur dans cet immeuble du 2e arrondissement

    Tirs à Saint-Fons : les individus fuient à trottinette

    Si l'on ne sait pas exactement combien d'individus ont tiré, le ou les auteurs présumés des coups de feu auraient fui à trottinette. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances plus exactes de ces coups de feu.

    à lire également
    Un homme visé par balle dans le 3e arrondissement de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Saint-Fons : des tirs d'arme à feu visent une habitation 15:53
    Le chef lyonnais Fabrice Bonnot candidat aux élections municipales
    "Il faut agir" : la tribune de Fabrice Bonnot pour sauver les commerces à Lyon, Aulas lui répond 15:01
    pollution emboutaillages
    Près de Lyon, la préfecture interdit un rassemblement de "drifteurs" 14:05
    Florestan Groult
    À un mois et demi des métropolitaines, LFI dévoile son candidat 13:16
    Théâtre de la Croix-Rousse : Tiago Rodrigues, en plein cœur du poème 12:34
    d'heure en heure
    Givors : un blessé grave après un accident de voiture sur l'A47 11:26
    pollution
    Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi 10:38
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Neige et avalanche : l'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 09:47
    brouillard lyon saone en crue
    Nuages et temps sec : la météo à Lyon ce samedi 09:09
    Météo Lyon : "Les 15-16 degrés de janvier sont vraiment anormaux pour la saison" 07:00
    police lyon faits divers
    Lyon : des policiers ont sauvé un homme d'un arrêt cardiaque la veille de Noël 23/01/26
    Foulées de Villeurbanne : les inscriptions rouvrent pour les courses chronométrées 23/01/26
    police Lyon
    Lyon : une famille séquestrée, la mère forcée de remettre la recette de son commerce 23/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut