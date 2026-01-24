Saint-Fons : des tirs d'arme à feu visent une habitation

Dans la nuit de vendredi à samedi, des individus ont criblé la façade d'une maison de tirs d'armes à feu, avant de prendre la fuite à trottinette.

Nuit d'horreur pour ces habitants de Saint-Fons (Rhône). Dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 janvier, aux alentours de 2h du matin et alors même que deux Saint-Foniards étaient à l'intérieur de leur domicile, la façade de leur maison a été prise pour cible par des tirs d'armes à feu, rapportent nos confrères du Progrès.

Aucun habitant n'a heureusement été blessé, mais des impacts de balles étaient ce samedi matin visibles sur toute la façade.

Tirs à Saint-Fons : les individus fuient à trottinette

Si l'on ne sait pas exactement combien d'individus ont tiré, le ou les auteurs présumés des coups de feu auraient fui à trottinette. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances plus exactes de ces coups de feu.