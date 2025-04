"Lyon is my life" : Jean-Michel Aulas débarque sur Instagram

Alors que ses soutiens attendent l'annonce de sa candidature aux municipales de 2026, Jean-Michel Aulas vient de créer son compte Instagram officiel. Une façon de renforcer sa présence publique.

Un nouveau pas vers les municipales ? Déjà présent sur le réseau social X, Jean-Michel Aulas vient de lancer son compte Instagram. Et le slogan "Lyon is my life" (Lyon est ma vie en français, NDLR), présent sur sa première publication, ressemble fort à une déclaration de foi pour les municipales à venir.

"Lyon, c’est ma ville : j’y ai fait mes études, créé mes entreprises dont Cegid et repris l’OL pour gagner des titres. Je reste Lyonnais quoi qu’il arrive", a-t-il écrit.

À peine 24 heures après sa création, son profil comptabilise déjà plus de 3 200 nouveaux abonnés. Un franc succès qui pourrait bien le pousser à annoncer sa candidature plus vite que prévu. "JMA MAIRE DE LYON", peut on même lire dans les commentaires, publiés par ses plus grands soutiens.

Principal opposant à Doucet

La création de ce compte Instagram pourrait-elle faire partie du plan de communication d'Aulas pour 2026 ? Au début du mois d'avril, un sondage plaçait l'ancien président de l'Olympique lyonnais comme principal opposant du maire actuel, Grégory Doucet.

En cas de division de la gauche, Jean-Michel Aulas pourrait même arriver en tête. Rendez-vous en 2026.

