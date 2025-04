Jet de projectile pendant ASSE-OL : un deuxième homme jugé en octobre

Le 20 avril dernier, le derby était interrompu en raison d'un jet de projectile sur l'arbitre. Un deuxième supporter sera jugé en octobre à Saint-Étienne.

Deux supporters seront finalement jugés après le jet de projectile intervenu pendant le derby ASSE-OL du 20 avril dernier. Soupçonné d'avoir jeté une pièce de monnaie en direction de l'arbitre, un jeune supporter de 28 ans comparaîtra devant le tribunal de Saint-Étienne le 13 octobre 2025.

Il avait été placé en garde à vue ce vendredi 25 avril, après avoir été identifié sur les caméras de surveillance du stade Geoffroy-Guichard.

Le suspect nie les faits

Le premier suspect, également un homme de 28 ans, avait lui été arrêté directement à la sortie du stade. Alors que ce dernier reconnaît avoir "lancé à deux reprises une pièce de monnaie" qui ont atteint l'arbitre, le nouveau suspect nie les faits en bloc. Selon des sources concordantes à l'AFP rapportées par le Progrès, le jeune homme maintient son innocence et affirme n'être membre d'aucune association de supporters.

En attendant leur jugement, les deux supporters ont été placés sous contrôle judiciaire et son interdits de "détenir ou porter une arme, de paraître au stade Geoffroy-Guichard et à ses abords". Ils devront également se présenter au commissariat de Saint-Étienne les jours de match, "aux heures de ceux-ci et y compris pour les matchs dits à l'extérieur".

