Un sondage Elabe place Jean-Michel Aulas en tête du premier tour des élections municipales 2026 à Lyon en l'absence d'union de la gauche.

La candidature de l'ancien président de l'Olympique lyonnais se précise et dans le paysage politique lyonnais, elle devient bien plus qu'une éventualité. Il y a quelques jours, il indiquait sur X : "Progressivement un cap et un chemin se dessinent." Il engrange aussi les ralliements d'élus lyonnais de centre-droit. Ce mardi, un sondage Elabe pour BFM TV place Jean-Michel Aulas en tête du premier tour des élections municipales en cas de désunion à gauche. Dans les autres cas de figure testés, il s'impose aussi comme l'alternative la plus crédible au maire sortant Grégory Doucet, loin devant Georges Kepenekian et Pierre Oliver qui ont tous deux déclarés officiellement leurs candidatures.

Réalisé sur un échantillon de 1 100 personnes (dont 800 inscrites sur les listes électorales) entre le 26 mars et le 2 avril, cette enquête crédite JMA de 24 % des intentions de vote au premier tour, dans l'hypothèse d'une candidature de la députée de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi pour LFI, et de la députée Sandrine Runel pour le PS.

Grégory Doucet en tête en cas d'union de la gauche

Dans ce scénario - très improbable - d'une complète désunion de la gauche, Grégory Doucet est crédité de son côté de 22 % des intentions de vote, suivi d'Anaïs Belouassa-Cherifi avec 14 %, puis de Sandrine Runel avec 7 % et de Nathalie Perrin-Gilbert (officiellement candidate) avec 6 %. Le maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver lui-aussi officiellement candidat, obtiendrait 10 % des intentions de vote, suivi de la députée RN, Tiffany Joncour (9 %) et de l'ancien maire de Lyon, Georges Képénékian (8 %).

Sondage Elabe pour BFM TV.

Dans l'hypothèse d'une candidature unique de Grégory Doucet dès le premier tour, soutenu par l'ensemble des partis de gauche (hors Nathalie Perrin-Gilbert), le maire sortant obtiendrait un solide 37 %, soit 9 points de plus que Jean-Michel Aulas, dans un scénario de division du "socle commun". Une union du socle commun - en clair, un retrait de Pierre Oliver - permettrait à l'ex-président de l'Olympique lyonnais de grimper à 34 %, tandis que Grégory Doucet atteindrait 38 %. A noter que, selon le sondage et en cas d'union de la gauche, le maire écologiste récupèrerait la quasi-totalité des voies de la candidate LFI, mais pas celles de la candidate PS, une partie de ses électeurs lui préférant NPG voire JMA.

En additionnant les scores de l'ensemble des candidature de gauche, le candidat le mieux placé au second tour pourrait obtenir 49 % des voix, tandis que l'ex-président de l'OL pourrait atteindre 51 % dans un monde où il obtiendrait le report des voix de l'ensemble des électeurs du centre, de la droite, mais aussi de l'extrême droite si elle ne pouvait pas se maintenir au second tour. L'arrivée de Jean- Michel Aulas dans la vie politique lyonnaise place Grégory Doucet en ballottage alors qu'un point d'interrogation subsiste encore sur le mode de scrutin.

Des candidats encore peu connus, à un an du scrutin

Le sondage révèle également que Jean-Michel Aulas profite pour l'instant d'une très bonne image, avec 56 % d'avis favorables, contre 36 % pour Grégory Doucet. Le maire de Lyon est en revanche davantage connu des répondants puisqu'ils ne sont que 27 % à dire ne pas le connaître, contre 29 % pour Jean-Michel Aulas. Les autres candidats restent, à un an des élections, peu connus. 85 % des répondants disent ne pas connaître le maire du 2e arrondissement, et 78 % ne connaissent pas l'ancienne maire du 1er et ex-candidate aux municipales, Nathalie Perrin-Gilbert.

Pour rappel, un premier sondage Cluster 17 commandé par Jean-Michel Aulas lui-même publié en mars et réalisé sur un échantillon plus réduit le plaçait en seconde position avec 17% des intentions de vote au premier tour des municipales à cinq points du maire écologiste sortant Grégory Doucet (22%).

