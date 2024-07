Élections législatives : tout savoir sur la 5e circonscription du Rhône avant le second tour

A quelques jours du second tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux d'un scrutin historique, circonscription par circonscription. Zoom sur la cinquième.

La 5e circonscription est dans sa très grande majorité dans la Métropole de Lyon. Caluire-et-Cuire en est la plus grande ville. Elle s'étend ensuite aux monts d'Or et au Val de Saône. Elle intègre aussi quatre communes du département du Nouveau Rhône : Chasselay, Les Chères, Civrieux-d'Azergues et Marcilly-d'Azergues.

Les qualifiés au second tour

Blandine Brocard (Renaissance / Modem) - 32,23%

Fabrice Matteucci (PS / Front Populaire) - 26,48%

Sasha Bitoum (RN) - 25,16%

Les résultats des précédents scrutins

Premier tour des élections législatives anticipées :

Bastien Joint (LR) -14,01%

Hélène Rivière (Lutte ouvrière) - 0,64%

Mathieu Bazin (Reconquête) - 1,47%

Élections européennes :

Rassemblement national : 22,2%

Renaissance : 19,7 %

Parti socialiste : 15,1%

Les Républicains : 12,8%

LFI : 7,4%

Reconquête : 7,2%

Les Écologistes : 7%

Premier tour des élections législatives 2022 :

Blandine Brocard (Ren) : 36,1%

Fabrice Matteucci (Nupes) : 22,8%

Bastien Joint (LR) : 17,4%

Yves Duigou(RN) : 12,1%

Second tour des élections législatives 2022 :

Blandine Brocard (Ren) : 67,3%

Fabrice Matteucci (Nupes) : 32,7%

L'enjeu : le rebond de la participation et de Renaissance va-t-il se confirmer ?

Au soir des élections européennes, l'affaire semblait mal embarqué pour la députée sortante Modem Blandine Brocard. Si la majorité présidentielle avait sur-performé par rapport à son score national, les 20% de Valérie Hayer avaient de quoi inquiéter l'édile centriste. Surtout que le bloc de gauche partait avec dix points d'avance. Dans la 5e circonscription, le sursaut de participation a principalement profité à ce qu'il reste de la majorité présidentielle. Blandine Brocard a viré en tête avec 32% quand le candidat du Nouveau Front populaire, Fabrice Matteucci a vu ses % fondre (26,5%). Au soir du premier tour des élections législatives anticipées, Blandine Brocard avait devant elle un horizon plus dégagé. Surtout que la principale réserve de voix, les 13% du LR Bastien Joint, lui semblent plus propices. La présence d'une candidate du RN, Sasha Bitoum, fige aussi la situation au profit de Blandine Brocard.