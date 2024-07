De nombreux vols retardés à l'aéroport de Lyon suite à un incident

De nombreux vols ont été retardés ce vendredi matin à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry suite à une vérification sûreté qui a nécessité de suspendre les vols.

C'est la pagaille ce vendredi matin à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et alors que les vacances scolaires débutent ce weekend. De nombreux vols ont été retardés dès 6h du matin. Au total une quinzaine de vols ont subi des retards, causés par la suspension de l'ensemble des vols durant une partie de la matinée.

C'est une "vérification de sûreté", selon la direction de l'aéroport, qui a entraîné des retards de plusieurs heures. Des passagers présents à bord d'avion prêts à décoller ont été obligés de débarquer. L'incident est désormais terminé et "toutes les équipes sont mobilisés pour permettre le retour à la normale le plus rapidement possible" détaille l'aéroport.