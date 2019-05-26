Élections européennes 2019 : LREM en tête à Lyon, EELV 2e

À Lyon (Rhône), c’est la liste LREM qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 42,68 %
Votants : 57,32 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|43 626
|16,21
|28,76
|EUROPE ÉCOLOGIE
|31 733
|11,79
|20,92
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|15 697
|5,83
|10,35
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|15 544
|5,77
|10,25
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|11 301
|4,20
|7,45
|LA FRANCE INSOUMISE
|8 904
|3,31
|5,87
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|5 851
|2,17
|3,86
|LES EUROPÉENS
|3 519
|1,31
|2,32
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|3 177
|1,18
|2,09
|URGENCE ÉCOLOGIE
|3 003
|1,12
|1,98
|PARTI ANIMALISTE
|2 386
|0,89
|1,57
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|2 330
|0,87
|1,54
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|1 517
|0,56
|1,00
|PARTI PIRATE
|766
|0,28
|0,50
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|726
|0,27
|0,48
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|398
|0,15
|0,26
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|311
|0,12
|0,21
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|207
|0,08
|0,14
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|185
|0,07
|0,12
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|108
|0,04
|0,07
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|80
|0,03
|0,05
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|58
|0,02
|0,04
|DÉCROISSANCE 2019
|56
|0,02
|0,04
|À VOIX ÉGALES
|51
|0,02
|0,03
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|43
|0,02
|0,03
|ALLONS ENFANTS
|28
|0,01
|0,02
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|23
|0,01
|0,02
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|19
|0,01
|0,01
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|18
|0,01
|0,01
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|14
|0,01
|0,01
|NEUTRE ET ACTIF
|9
|0,00
|0,01
|LA LIGNE CLAIRE
|6
|0,00
|0,00
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|2
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00