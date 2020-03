Élection à Lyon : le 2e tour décalé au 21 juin ?

Edouard Philippe et Gérard Collomb à Lyon © Tim Douet

C'est ce qu'a propose ce lundi le Premier ministre Édouard Philippe aux différents partis politiques.

Il faudra probablement patienter pour voter au second tour des municipales et métropolitaines à Lyon. En effet, selon l'AFP, le Premier ministre Édouard Philippe a proposé ce lundi 16 mars 2020 aux chefs de partis de reporter le second tour des élections municipales, initialement prévu ce dimanche, au 21 juin.

Un décalage contraint par la crise sanitaire du coronavirus qui touche actuellement la France. Et Lyon et dans la métropole, les Verts sont arrivés largement en tête devant Gérard Collomb.