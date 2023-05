Pour son budget culturel 2023, la Région Auvergne-Rhône-Alpes veut prioriser la ruralité et les festivals, au détriment des métropoles.

"Les subventions ne sont, ni un dû, ni une rente." En préambule de sa présentation du budget culturel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour 2023 ce vendredi 28 avril, Sophie Rotkopf, la vice-présidente à la culture, a réaffirmé la volonté de la collectivité de mener sa politique culturelle comme elle l'entend. Annonçant notamment la suppression de la subvention accordée au Théâtre nouvelle génération à Lyon, dont le directeur avait critiqué Laurent Wauquiez.

Les gagnants : les festivals

Ainsi, la vice-présidente a de nouveau mis en avant une volonté de "rééquilibrer" la répartition des subventions entre les métropoles et les territoires ruraux de la Région. Ces dernières captaient environ 60 % des 60 millions d'euros alloués à la culture, trop pour un exécutif dont la base électorale est principalement installée hors de ces métropoles. C'est aussi et surtout les festivals qui seront les grands gagnants du budget culturel 2023. 1,3 millions d'euros supplémentaires ont été débloqués pour ces derniers, portant à 3,3 millions d'euros la somme totale qui leur est attribuée, a annoncé la vice-présidente lors de sa conférence de presse, entourée notamment de Rémi Perrier, responsable du festival Musilac, ainsi que de Marie et Elsa Rigaud, du Printemps de Pérouges.

Le compromis : l'Opéra de Lyon

Ce dernier bénéficie ainsi d'environ 50 000 € supplémentaires en 2023, et de la mise à disposition du château de Saint-Maurice-de-Rémens dans l'Ain. Au total, la Région accompagne 530 festivals, dont 120 voient leur subvention augmenter. Le budget 2023 total de la Région devrait ainsi connaître "une petite hausse", même si "tout n'est pas encore arbitré" a reconnu Sophie Rotkopf. D'autant que l'Opéra de Lyon, amputé de 500 000 € l'année dernière, va lui aussi bénéficier d'une subvention plus importante à hauteur de 250 000 €, en échange de la création d'un opéra itinérant en région, qui devrait aller "dans les lycées, les Ehpad, hors de Lyon", se réjouit la vice-présidente.

Les perdantes : les métropoles

Pour équilibrer les opérations, la Région peut ainsi compter sur la suppression de la subvention du TNG, jugée "honteuse" par l'opposition socialiste au conseil régional, révélatrice selon eux, de "la méthode Wauquiez". L'exécutif s'appuie aussi sur les baisses de subventions appliquées au centre national chorégraphique de Rillieux-la-Pape et au centre national de création musical, le Grame à Lyon, toutes deux justifiées par un alignement sur les baisses de subventions appliquées par les villes. "Déshabiller les uns pour rhabiller les autres ? s'interroge le groupe Socialiste. Et d'ajouter : La moindre des choses serait que les décisions du président de Région respectent un minimum de transparence et qu’elles ne soient pas guidées par le seul impératif d’allégeance politique."

La budget devrait être voté le 12 mai en commission permanente.

Lire aussi : Laurent Wauquiez refait trembler la culture en Auvergne-Rhône-Alpes