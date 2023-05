Huit anciens ministres de la Culture et des personnalités du théâtre montent au créneau après le retrait des subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes au TNG. Dans une tribune ils dénoncent "une mesure punitive".

Mois après mois, la fracture s’agrandit entre le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les acteurs du milieu de la culture. Un an après l’importante redistribution de subventions opérée par la Région au détriment des structures installées dans les Métropoles, puis la décision de la collectivité de ne plus voter de Conventions pluriannuelles d’objectif (CPO), jusqu’à nouvel ordre, huit anciens ministres de la Culture montent au créneau pour critiquer la politique culturelle de Laurent Wauquiez.

Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, Jean-Jacques Aillagon, Roselyne Bachelot, Philippe Douste-Blazy, Aurélie Filipetti, Jack Lang, Françoise Nyssen, Fleur Pellerin et Catherine Tasca s’émeuvent notamment du retrait de la totalité de la subvention de 149 000 euros accordée jusqu’ici au Théâtre Nouvelle Génération, après des critiques émises par son directeur en direction de Laurent Wauquiez. "Le conseil régional a le droit de trouver son réquisitoire sévère, il peut tenter de lui apporter les démentis qu’il jugera bons. En revanche, il se déshonore gravement en pratiquant la rétorsion comme il vient de le faire. Pis : il vient corroborer de manière éclatante tout ce que Joris Mathieu avait précisément tenté de dénoncer", écrivent les ex-ministres aux côtés de grands noms du théâtre.

Boycott du vote du budget de la culture

Lors d’une conférence de presse organisée vendredi 28 avril, la vice-présidente à la Culture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Sophie Rotkopf, avait déclaré : "Il [Joris Mathieu, NDLR] ne se reconnaît pas dans les choix de la Région, et donc nous retirons nos subventions à la structure [le TNG, NDLR]. Depuis un an, on subit le mépris. Au-delà de mépriser la Région, il méprise tous les habitants en dehors de la métropole lyonnaise [...] Il reste dans sa tour d'ivoire et tient des propos à la limite de l'insulte vis-à-vis de notre président". Dans une tribune écrite le 18 avril et intitulée "La Région Auvergne-Rhône-Alpes est gouvernée par la peur", Joris Mathieu pointait du doigt des "dérives autocrates" de la part de Laurent Wauquiez.

"Les pratiques de l’extrême droite ne sont plus l’apanage des partis d’extrême droite" Les signataires de la tribune publiée dans Le Monde

Les signataires du texte diffusé par Le Monde, sur lequel on retrouve notamment les noms de membres du TNP, du Théâtre des Célestins ou encore d’Arty Farty, voient dans la décision de la région "une mesure punitive qui attaque la liberté d'expression d'un représentant syndical". Estimant "que les pratiques de l’extrême droite ne sont plus l’apanage des partis d’extrême droite, et qu’elles peuvent désormais contaminer des collectivités que nous pensions attachées au débat démocratique et aux principes républicains", ils demandent aux élus du conseil régional de "refuser de voter le budget culturel de la région".