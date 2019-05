Collomb signe l'appel de maires pour un leadership climatique de l’Europe

Le maire de Lyon a signé un appel de 200 maires européens “pour un leadership climatique de l’Europe”.

Gérard Collomb a signé un appel de 210 maires de grandes villes européennes adressé à l'Union européenne “pour lui demander d'adopter une neutralité carbone”. Ces maires veulent “exhorter” les dirigeants européens à “engager l'UE dans une stratégie climatique de long terme visant un niveau net d'émissions nul d'ici 2050”.

“Nous, maires et responsables de gouvernements locaux, sommes prêts à soutenir et à contribuer au leadership européen en matière de lutte contre le changement climatique, alors que les impacts du changement climatique menacent l'accès équitable, égal et durable aux opportunités offertes par nos grandes villes européennes […] Nous vous demandons de relever le niveau d’ambition de l’Union européenne en matière de climat, afin de faire preuve de leadership mondial”, écrivent-ils.

Gérard Collomb a lui indiqué dans un communiqué avoir signé cet appel “afin, non seulement d’alerter les institutions européennes, mais aussi de montrer que les villes entendent prendre une part active à l’action concrète pour le climat à leur niveau”.

Le texte des 210 maires européens insiste sur cette implication cruciale des autorités locales : “en tant que Maires et chefs de gouvernements locaux, nous pouvons jouer un rôle central dans la réalisation de l’objectif de 1,5°C de l’Accord de Paris en élaborant et en mettant en œuvre des plans locaux ambitieux et en collaborant avec les citoyens, les entreprises et la société civile pour parvenir à un changement durable”.

La question climatique sera au centre des préoccupations des Lyonnais lors des prochaines élections européennes et métropolitaines notamment sur la place de la voiture dans l'agglomération. La récente étude de pollution dans les écoles de la ville réalisée par Greenpeace était plus qu'alarmante sur la situation sanitaire de l'air dans ces établissements. Plus généralement, selon le bilan 2018 sur la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, réalisé par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, tous les indicateurs dépassent les seuils sanitaires de l'OMS dans le Rhône et dans la région.