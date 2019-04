L'ONG ira à la rencontre des parents lyonnais, ce samedi, au Parc de la Tête d'Or, où elle présentera sa carte des écoles et crèches polluées, publiée dans la semaine.

Plus d'une école et crèche sur deux située proche d'une zone très polluée. C'est le constat alarmant dressé à Lyon par l'ONG Greenpeace, qui a publié, cette semaine, une carte des établissements les plus pollués, au dioxyde d'azote, sur l'agglomération (lire ici). Un travail de compilation, sur la base des données de l'observatoire Atmo, qui confirme par exemple la situation particulièrement inquiétante de l'école Michel Servet, située en sortie du tunnel de la Croix-Rousse.

"Lyon suffoque"

Histoire de poursuivre la sensibilisation, Greenpeace va aller à la rencontre des Lyonnais ce samedi, muni de sa fameuse carte. Ses militants présenteront ainsi la situation de la métropole dans un de ses plus grands espaces verts, le Parc de la Tête d'Or. "Dans le cadre de notre campagne Transports et Pollution de l'Air, nous organisons un stand d'activités et d'informations le samedi 13 avril de 14h30 à 17h30", indique l'ONG.

"Collomb et Kimelfeld doivent prendre des mesures concrètes"

"Ce sera l'occasion pour nous de vous présenter la problématique notamment si vous êtes parents de jeunes enfants particulièrement exposés, et de rappeler que Gérard Collomb, maire de Lyon, et David Kimelfeld, président de Métropole, doivent prendre des mesures concrètes", ajoute Greenpeace, à l'attention du public. Une nouvelle action de sensibilisation donc, sous le soleil, trois semaines après le tag propre géant sur le tunnel de la Croix-Rousse (lire ici), dans le cadre de la campagne "Lyon suffoque".