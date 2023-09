Pascal Blache, maire divers droite du 6e arrondissement de Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono pour évoquer le musée Guimet.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Pascal Blache

Bonjour à tous et bienvenue vous regardez six minutes chrono le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon capitale et aujourd'hui on accueille Pascal Blache. Vous êtes maire divers droite du 6e arrondissement on vous a invité pour revenir j'ai envie de dire une énième fois sur le la question épineuse du devenir du musée Guimet. Il y a eu une réunion, il y a quelques jours à l'hôtel de ville, qui a été plutôt houleuse on va dire. Nathalie Perrin Gilbert a même menacé de démissionner si le musée était vendu au privé. Vous avez quelle ambition, quelle idée pour ce site le musée guillemets donc ancien muséum d'histoire naturelle qui a fermé depuis 2007 réouvert ponctuellement de manière un peu aléatoire ces dernières années ces derniers mois qu'est ce qu'il faudrait en faire de ce lieu ?

Il a fermé en 2007 déjà et puis après il a été réouvert régulièrement aujourd'hui je crois qu'on est au bout d'un système de maintien et de soutien du musée Guimet puisqu'il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été faites mais par à coup. On a réouvert à l'époque Gérard Collomb avait essayé de réouvrir ce musée avec les ateliers de la danse ça n'a pas fonctionné madame Perrin-Gilbert l'a fait aussi à des tentatives d'ouverture du musée la dernière était assez intéressante sauf que c'est un musée qui est ancien qui est fermé depuis longtemps c'est 9000 mètres carrés dans le 6e arrondissement dans un mauvais état et donc aujourd'hui on est dans l'incapacité d'avoir un programme et surtout une possibilité de faire des expositions ça coûte trop cher c'est entre 150 000 et 300 000 euros de frais pour ouvrir à chaque fois une expo et le musée pour le remettre en état en tout cas pour en faire un lieu qui pourrait accueillir du public régulièrement il faudrait engager des travaux.

Est ce que vous avez en tête combien ça coûterait de le rénover de leur mettre au goût du jour ? Gérard Collomb à la base pensait s'en tirer pour 5 millions d'euros avec les ateliers de la danse finalement il s'avérait que c'était plutôt 30 ou 40 ?

On est sur ces ordres de grandeur là si on voulait le réouvrir au public ça se joue en dizaines de millions d'euros

Il est dans quel état aujourd'hui ?

Il y a toute une partie qui n'est plus significative et en très mauvais état c'est la partie arrière donc il y avait notamment les bureaux du département anciens et ce musée qui est la réplique de musée de paris c'est les mêmes constructions dans la même époque donc dans l'autre partie c'est quand même fin du 19e siècle donc on est dans un dans un bâtiment ancien mais qui a une valeur symbolique très forte et qui a bercé une population du sixième arrondissement mais pas que mais de la ville de Lyon et donc l'idée l'idée c'est de trouver une vraie solution pour des usages et trouver surtout un partenariat privé public

Puisque vous avez vous avez des points d'accord avec Nathalie Perrin-Gilbert sur ne pas le vendre totalement au privé on est d'accord en revanche vous n'êtes pas d'accord pour tout garder dans le giron du public exactement vous feriez quoi vous sur la partie publique qu'est ce qui est qu'est ce qui ferait sens ?



Comme bâtiment public municipal sur le site du musée Guimet il y a la partie la belle la partie on va dire la partie noble où il y avait des expositions il y avait des salles, la rotonde notamment, et cette partie là pourrait être utilisé notamment pour des scolaires pour un certain nombre de sujets liés au public et donc ça aurait du sens

Mais on mettrait quoi dedans on peut tout mettre ça y en est à côté du parti mais c'est peut-être parce qu'on peut tout mettre qu'on n'a pas d'idées...



Aujourd'hui le problème c'est d'abord le bâtiment on peut plus rentrer dans ce bâtiment et donc ça sert à rien parce que c'est dangereux d'abord et on a des nouveaux usages voilà il faut je pense d'abord commencer à réfléchir à ce que l'on peut faire dans la rénovation voire la démolition puisqu'il y a quand même des choses qui sont fléchées il y a une crèche qui est prévue d'être construite en bas de ce musée au bout du musée voilà et à ce moment là ça nous permettrait de récupérer des fonds et bien sûr de vraiment de restructurer ce musée de garder la partie noble si je peux dire comme ça c'est la seule partie qui est significative puisque l'arrière sont plutôt des bureaux et des grandes salles voilà et d'avoir des opérateurs privés qui sont prêts à investir sur un temps long bien sûr l'immobilier. L'immobilier ça me semble un peu évident dans un quartier comme le nôtre où le prix du métier est assez élevé on peut faire des recettes supplémentaires pour financer le reste contrairement à ce que pensent certains élus de la ville de Lyon qui veulent faire du social tout le temps moi je suis favorable à ce qu'on fasse des logements sociaux mais si vous faites du logement social, il faut que le public remette de l'argent au pot ça suffira pas donc j'ai étudié tout ça pas seul on a vraiment un plan qui est définitif je pense à ce sera le dernier tour parce qu'après ça sera compliquée et on a pas mal travaillé on sent bien qu'il y a une appétence de la population et une envie de revenir dans ce lieu qui est un lieu un peu historique des enfants sont venus des générations entières mais il faut se dire on requalifie ce site on lui trouve l'usage qui va qui va bien et qui permet de vivre.

Pour finir je voulais revenir avec vous sur un dossier qui concerne et qui agite à peu près tous les mers et toutes les villes en ce moment c'est la question des voies lyonnaises vous sur le 6e arrondissement certaines sont déjà été réalisées d'autres sont encore en balance. Est-ce qu'il y aura des voies lyonnaises des pistes cyclables qui vont emprunter la rue Duquesne, qui vont emprunter le boulevard des belges puisque c'était deux solutions qui étaient étudiées par la métropole on en est où sur ces projets ?

Ecoutez j'ai peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui

C'est une bonne nouvelle pour vous et une mauvaise pour les écolos j'imagine...

On a eu une réunion un peu importante pour faire un point donc nous avec les élus et on a voulu un peu remettre les choses au sein de tout ça et donc quand on a regardé l'étude qu'on pouvait faire entre Duquesne et le boulevard des belges on a a priori obtenu, on attend de voir le résultat, le fait que ça soit pas fait tout de suite donc il n'y aura pas de voie lyonnaise à ces endroits. D'abord ça pose des problèmes je pense que si c'est des coûts importants je pense que là effectivement dans la discussion on a obtenu quelque chose qui est pas inintéressant et assez logique.