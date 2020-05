Accord Collomb/LR : “Les masques tombent”, selon Kimelfeld

Le président de la métropole de Lyon a critiqué un accord qu'il a jugé “indécent” entre Gérard Collomb et la droite lyonnaise.

Après l'annonce de l'accord entre le maire de Lyon et la droite lyonnaise, David Kimelfeld a “dénoncé les petits arrangements entre ennemis qui ont été négociés dans l'ombre entre Gérard Collomb, paniqué par la perspective de la défaite, et Laurent Wauquiez, figure de proue de la droite conservatrice”. “Une alliance contre nature”, selon le successeur de Gérard Collomb à la métropole de Lyon. Celui qui est aussi candidat à l'élection métropolitaine critique un accord où “il n'est question que de rangs, de places et de partage de pouvoir”. “Les programmes ont été sacrifiés aux ambitions personnelles. C'est particulièrement indécent à l'heure où nous traversons une récession historique”, déplore David Kimelfeld