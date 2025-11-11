À Lyon, la gauche et les écologistes lancent leur campagne dans les arrondissements

La maire du 3e arrondissement de Lyon lance sa campagne jeudi 13 novembre entourée de la gauche hors LFI.

Après leur lancement de campagne la semaine dernière, la gauche et les écologistes se lancent dans les arrondissements. Jeudi 13 novembre à 19 h, la maire sortante du 3e arrondissement, Marion Sessiecq sera la première à lancer sa campagne. Officialisant ainsi sa candidature, alors que certains de ses homologues ne devraient pas repartir, par volonté personnelle ou victimes des négociations à gauche.

Elle sera marrainée par la députée écologiste Marie-Charlotte Garin et la députée socialiste, Sandrine Runel. Pour rappel, Marion Sessiecq avait succédé à Véronique Dubois-Bertrand après sa démission en juin 2024. Les représentants du PS, du PC, de Place publique, de Voix commune, de Génération.S, de Debout et de l'Après seront également présents, tout comme quelques autres micro-partis.