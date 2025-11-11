Actualité
police judiciaire
Photo d’illustration. LOU BENOIST / AFP

Haute-Savoie : un Kosovar tué à coups de batte de baseball

  • par La rédaction

    • Un Kosovar âgé de 50 ans a été tué à coups de batte de baseball à Annecy lundi 10 novembre.

    Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte après la mort lundi des suites de ses blessures d'un Kosovar âgé de 50 ans, frappé dimanche à Annecy à coups de batte de baseball, a indiqué à l'AFP la police.

    L'agression s'est déroulée vers 13 h 30 quand la victime, connue des services de police, a été frappée au visage par une ou plusieurs personnes qui se sont enfuies à pied, a-t-elle précisé.

    Transporté à l'hôpital, le quinquagénaire est décédé lundi dans la matinée, selon la même source. L'enquête, ouverte pour homicide volontaire avec arme par destination, a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).

    à lire également
    faits divers
    Rillieux-la-Pape : un octogénaire renversé par une voiture à Rillieux-la-Pape

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police judiciaire
    Haute-Savoie : un Kosovar tué à coups de batte de baseball 16:09
    faits divers
    Rillieux-la-Pape : un octogénaire renversé par une voiture à Rillieux-la-Pape 15:37
    Cinq morts dans un "choc frontal" entre véhicules sur une route de Saône-et-Loire 15:15
    police lyon faits divers
    Vaulx-en-Velin : il déambule armé d'un sabre et prononce "Allah Akbar" lors de son interpellation 14:20
    Festival de musique : Chapelle d’automne à la Trinité 13:26
    d'heure en heure
    Après l'incendie à Rillieux, un autre tournage d'un clip de rap dégénère à la Croix-Rousse 12:30
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Un important réseau de trafiquants de drogue opérant entre Lyon et Saint-Etienne démantelé 11:36
    ZTL à Lyon : la borne d’accès située rue Édouard-Herriot mise en service ce mercredi 10:40
    Pollution : une qualité de l'air moyenne ce mardi à Lyon 09:44
    Commémoration du 11 novembre 1918 : les soignants militaires mis à l'honneur à Lyon 09:22
    météo lyon soleil
    Météo : douceur et belles éclaircies mardi 11 novembre à Lyon 09:08
    Perrine Lacroix, Perrine Lacroix, artiste, directrice et commissaire artistique de la BF15, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Art contemporain à Lyon : la BF15 fête ses 30 ans avec l’exposition "Restez avec" de Béatrice Balcou 07:00
    "On savait qu’il allait se passer un drame" : à Rillieux, la colère des habitants demeure malgré les promesses 10/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut