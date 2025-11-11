Haute-Savoie : un Kosovar tué à coups de batte de baseball

Un Kosovar âgé de 50 ans a été tué à coups de batte de baseball à Annecy lundi 10 novembre.

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte après la mort lundi des suites de ses blessures d'un Kosovar âgé de 50 ans, frappé dimanche à Annecy à coups de batte de baseball, a indiqué à l'AFP la police.

L'agression s'est déroulée vers 13 h 30 quand la victime, connue des services de police, a été frappée au visage par une ou plusieurs personnes qui se sont enfuies à pied, a-t-elle précisé.

Transporté à l'hôpital, le quinquagénaire est décédé lundi dans la matinée, selon la même source. L'enquête, ouverte pour homicide volontaire avec arme par destination, a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).