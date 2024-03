Près de Lyon, un blessé grave dans un accident d'ULM

Un pilote d'ULM âgé d'une quarantaine d'années a été gravement blessé après que le crash de son appareil à Messimy.

Hier, vendredi 15 mars, un homme a été victime d'un grave accident d'ULM en fin d'après-midi à Messimy (ouest lyonnais).

L'ULM, qui avait décollé de l'aérodrome de Brindas, s'est écrasé. Son pilote a été retrouvé bloqué dans la carcasse de l'appareil. D'après les informations de Radio Scoop et du Progrès, vingt pompiers et six engins sont intervenus pour le désincarcérer avant de l’évacuer vers l’hôpital le plus proche. Il souffre de multiples fractures, mais ses jours ne sont pas en danger.

L'an dernier, deux Rhodaniens avaient perdu la vie dans un crash d’ULM. Le petit engin volant avait décollé plus tôt de l'aérodrome de Villefranche-Tarare.