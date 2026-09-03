Canicule : Lyon parmi les villes les plus chaudes de France cet été

Alors qu’une sixième vague de chaleur est annoncée, les températures relevées cet été illustrent que l’Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas été épargnée. Lyon se classe 20e des villes les plus chaudes de France.

À l’aube d’une sixième vague de chaleur en France, un inquiétant classement des températures maximales moyennes a été réalisé par le site Gîtes.fr à partir des données de Météo France entre le 1er juillet et le 17 août. Lyon se classe à la 20e place des villes les plus chaudes du pays, avec une température de 34,05 °C. Des données peu surprenantes, puisque la chaleur s’est installée durablement dans la ville, avec cinq épisodes caniculaires.

Une moyenne qui place la capitale des Gaules devant de nombreuses autres grandes villes, comme Perpignan, Bordeaux ou encore Montpellier, même si elle reste loin des températures observées dans le sud-est, qui domine le top 10. À titre de comparaison, Nîmes (Occitanie), en tête du classement, est à 36,64 degrés de moyenne.

Aubenas, seule représentante régionale dans le top 10

À l’échelle de l’Auvergne-Rhône-Alpes, la chaleur a particulièrement marqué l’Ardèche. Aubenas est la seule ville de la région à apparaître dans le top 10 national, à la septième position, avec une température maximale moyenne de 35,5 °C.

L’objectif n’est donc pas uniquement de comparer les records de température, mais de mesurer l’importance de la situation environnementale. Les étés sont de plus en plus insoutenables à Lyon comme ailleurs.

À noter que ces chiffres doivent encore évoluer puisque l’été 2026 n’était pas totalement terminé au moment de l’étude.

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