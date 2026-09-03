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La gare de la Part-Dieu @Anna Testagrossa

Une dictée géante s'installe à la gare de Lyon-Part-Dieu le 16 septembre

  • par LR

    • Organisée par France Culture et SNCF Gares & Connexions, une dictée géante se déroulera dans la gare de Lyon-Part-Dieu le 16 septembre prochain sur le thème du polar.

    Et si vous testiez votre orthographe ? Le 16 septembre prochain, France Culture et SNCF Gares & Connexions, avec le soutien de la Ville de Lyon, organiseront leur étape lyonnaise de "La Dictée en gare" à la Part-Dieu entre 10 heures et 15 heures. Cette année, le polar sera mis à l’honneur.

    Durant cinq sessions (10 h, 11 h, 12 h, 14 h et 15 h) d’une durée de 30 minutes, les participants réaliseront leur dictée à partir d'extraits des romans finalistes de la première édition du Prix du Polar Place de la Gare : Le Piège, d'Olivier Bal, L’Ascenseur, de Jacques Expert, La Colline, de Mathilde Beaussault et Sécher tes larmes, de Meï Lepage. 

    Plusieurs invités se prêteront au jeu de la lecture, dont les auteurs lauréats Meï Lepage et Olivier Bal, qui liront des extraits de leurs ouvrages, ainsi que le maire de Lyon, Grégory Doucet. Chaque session sera par ailleurs animée par l’auteur Rachid Santaki.

    Aucun matériel n’est à prévoir, des cahiers et des crayons seront fournis sur place. L’activité est gratuite et accessible dès l’âge de 7 ans.

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