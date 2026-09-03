L’application du Groupama Stadium devient obligatoire pour assister aux matchs de l'OL

Les supporters de l’OL lors du match contre le FC Nantes au Groupama Stadium. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L’Olympique lyonnais annonce qu’à compter du 17 septembre, les supporters devront obligatoirement avoir l’application mobile du Groupama Stadium pour présenter leur abonnement ou leur billet de match.

Il y a du changement du côté de l’Olympique lyonnais en cette rentrée. Le club annonce ce jeudi qu’à compter du 17 septembre, l’application mobile du Groupama Stadium sera obligatoire afin de présenter son abonnement OL ou son billet de match et d'accéder au stade. Cette nouvelle mesure s’appliquera pour tous les matchs joués à domicile (Ligue 1, Coupe d’Europe et Coupe de France).

Dans son communiqué, l’OL précise que l’application deviendra obligatoire "progressivement", tribune par tribune. Les kops ne sont pas concernés. "Les supporters seront informés par mail lorsque leur tribune sera concernée. Nous recommandons à tous les supporters de surveiller leur boîte mail", ajoute le club. Ainsi, chaque adulte devra présenter son billet nominatif sur son application, tandis que ceux ayant les billets de leurs enfants (-16 ans) pourront présenter plusieurs billets sur leur application.

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Un QR code dynamique comme billet

L’Olympique lyonnais assure que cela permettra aux supporters d’avoir une meilleure gestion de leur billet, notamment face à l’augmentation des reventes de faux billets. Les billets seront à présenter sous la forme d’un QR code dynamique généré automatiquement par l’application pour éviter toute fraude et gagner en efficacité. "À terme, chaque supporter disposera d’une application où il pourra gérer au même endroit l’ensemble des services billetterie à sa disposition (accès, transfert, prêt, revente…)", conclut l’Olympique lyonnais.

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