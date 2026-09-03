Sécurité routière en Saône-et-Loire : un bilan d'opération XXL qui confirme une tendance inquiétante

La préfecture de Saône-et-Loire a communiqué, jeudi 3 septembre, le bilan de sa dernière opération de contrôle routier renforcé, menée à l'occasion du dernier week-end de retour de vacances. Un dispositif massif, baptisé « XXL », qui vient s'ajouter à une longue série d'actions engagées depuis le début de l'année dans un département où la mortalité routière ne cesse de progresser.

Pour le dernier grand week-end de retours de vacances estivales, les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens. Pas moins de 85 gendarmes et 79 policiers nationaux ont été mobilisés sur l'ensemble du réseau routier départemental, un chiffre qui témoigne de l'ampleur prise par ces opérations coup de poing. Ce niveau de mobilisation illustre la stratégie assumée par le préfet : répondre à la hausse de l'accidentologie par une présence renforcée et visible sur le terrain.

Le bilan chiffré de ce week-end est édifiant. Les forces de l'ordre ont relevé 57 infractions liées à la vitesse, dont six ont été jugées suffisamment graves pour entraîner une rétention immédiate du permis de conduire, les conducteurs concernés ayant été flashés à plus de 50 km/h au-dessus de la limitation autorisée. À cela s'ajoutent 12 conduites sous l'emprise de stupéfiants et 10 conduites en état d'ivresse, deux facteurs que les autorités considèrent comme particulièrement aggravants dans la survenue d'accidents mortels. Enfin, 62 contraventions diverses ont complété ce bilan, portant notamment sur des défauts de permis ou d'assurance.

Le triptyque vitesse, stupéfiants, alcool pointé du doigt

Dans son communiqué, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas mâché ses mots. "Chaque mort sur la route est un mort de trop. Tant que les chiffres de la sécurité routière resteront orientés à la hausse dans le département, les contrôles demeureront renforcés. Le volume des infractions constatées ce week-end en atteste et vient une nouvelle fois confirmer le triptyque à l'origine des accidents les plus graves : vitesse, stupéfiants et alcool."

Ce discours s'inscrit dans une communication désormais bien rodée de la préfecture, qui multiplie les rappels à l'ordre depuis plusieurs mois face à une situation jugée alarmante.

Une accidentologie en nette dégradation depuis le début de l'année

Ce nouveau bilan ne peut se lire isolément. Il s'inscrit dans un contexte départemental particulièrement préoccupant. Selon les données rapportées par Lyon Capitale, la Saône-et-Loire a enregistré 273 accidents corporels depuis le début de l'année 2026, faisant 368 blessés et coûtant la vie à 22 personnes. Un bilan d'autant plus alarmant que le nombre de morts sur les routes du département progresse de 22 % par rapport à 2025, alors même que la mortalité routière nationale reste elle aussi orientée à la hausse, avec près de 2 000 décès recensés sur les routes françaises depuis janvier 2026 selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière.

Face à ce constat, les autorités locales ne se contentent pas de la seule répression. Un important travail de prévention a été mené en parallèle tout au long de l'année. La préfecture a ainsi mobilisé plus de 50 000 euros depuis janvier dans le cadre du plan départemental d'actions de sécurité routière, finançant des campagnes de communication et des actions de sensibilisation. Avec l'appui des intervenants départementaux de sécurité routière, 118 demi-journées de sensibilisation ont été organisées, permettant de toucher plus de 7 000 personnes. Ces actions se sont notamment déployées lors de grands événements populaires de l'été, à l'image du passage des Tours de France masculin et féminin, de l'opération « Mâcon été jeune » ou encore du marathon de la sécurité routière organisé à Chalon-sur-Saône.

Mais lorsque la sensibilisation ne suffit plus à infléchir la courbe, la préfecture bascule vers une logique de contrôle renforcé. Un investissement humain considérable a ainsi été consenti depuis le début de l'année, les forces de sécurité intérieure du département ayant consacré près de 12 000 heures aux seules opérations routières.

Des opérations XXL déjà menées à plusieurs reprises dans le département

Le dispositif du 3 septembre n'est pas un cas isolé. Il s'inscrit dans une série d'opérations similaires organisées tout au long de l'année sur les grands axes de Saône-et-Loire. Une précédente opération XXL avait notamment été déployée sur la RCEA, en présence du préfet Dominique Dufour et du commissaire de police de Montceau-les-Mines. Cette opération avait mobilisé des moyens aériens de la Police aux frontières de Metz, chargée de survoler plusieurs kilomètres de la RN 70 pour repérer les comportements à risque, en complément des forces au sol issues des commissariats de Montceau et de Chalon-sur-Saône. Le mot d'ordre y était déjà limpide : une tolérance zéro face aux trois facteurs jugés responsables de la majorité des accidents graves.

Dès le mois de février, une opération de contrôle avait également été menée au Pont de Bourgogne à Chalon-sur-Saône, en amont des vacances scolaires de la zone A, avec le renfort de motards de la CRS autoroutière de Metz-Thionville. Le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône avait alors déjà tiré la sonnette d'alarme, soulignant qu'en un seul mois de janvier, le nombre de blessés sur les routes du département avait plus que doublé par rapport à l'année précédente.

Une mobilisation appelée à se poursuivre

Le message délivré par la préfecture est sans ambiguïté : tant que les indicateurs de sécurité routière ne s'inverseront pas durablement, ces opérations de grande ampleur continueront d'être déployées sur les routes de Saône-et-Loire, particulièrement lors des périodes de forte affluence comme les grands départs et retours de vacances. Une chose est sûre, cette rentrée s'annonce sous le signe d'une vigilance maximale pour les automobilistes du département, invités plus que jamais à adapter leur conduite face à des sanctions qui ne cessent de se multiplier.