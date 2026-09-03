Grigny-sur-Rhône : trois voitures et un logement incendiés dans ce quartier en pleine requalification

A Grigny-sur-Rhône, plusieurs incendies criminels ont été éteints par les pompiers dans la nuit de dimanche à lundi. Le quartier ciblé fait actuellement l'objet d'une vaste requalification.

Vague d'incendies criminels à Grigny-sur-Rhône. Dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 août, vers quatre heures, les sapeurs-pompiers sont intervenus dans la commune située au sud de Lyon pour des incendies de véhicules, sur un parking. Trois voitures ont été détruites par les flammes, sur le quartier de Vallon. Alors qu'ils avaient maitrisé les feux, puis quitté les lieux, les secours et les forces de l'ordre ont été rappelés au même endroit, car la porte d'un logement avait pris feu. Un incident rapidement contrôlé par les agents présents sur place, expliquent nos confrères du Progrès.

Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les causes de ces multiples incendies. A noter que le quartier entre dans une phase de vaste requalification, de nombreux logements ont été déconstruits, pour laisser la place à de nouveaux foyers en accession. La réhabilitation des tours est également en train d'être réalisée.

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