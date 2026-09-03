A Mâcon, Zehnder Caladair muscle son outil industriel

Zehnder Caladair investit 2,7 millions d'euros dans son site de Mâcon, avec l'acquisition de machines entièrement automatisées pour moderniser sa production.

Le spécialiste de la ventilation et du traitement de l'air Zehnder Caladair engage un plan d'investissement de 2,7 millions d'euros sur son site historique de Mâcon (Saône-et-Loire), avec notamment l'acquisition de machines entièrement automatisées. Cet effort industriel vise à renforcer la compétitivité d'un site qui fabrique depuis plus de quarante ans des équipements de génie climatique pour le marché français et européen.

Une entreprise mâconnaise devenue filiale d'un groupe suisse

Fondée en 1979 à Mâcon, Caladair s'est bâtie une réputation dans la conception et la fabrication de centrales de traitement d'air à haut rendement énergétique, de caissons de ventilation et de systèmes thermodynamiques destinés à l'habitat collectif, au tertiaire et à l'industrie. L'entreprise familiale de deuxième génération, dirigée par Hervé Nuzzo, a rejoint le giron du groupe suisse Zehnder en deux temps : une première prise de participation de 75 % en octobre 2021, puis le rachat des 25 % restants finalisé en 2024, faisant de Caladair une filiale à 100 % du groupe.

Zehnder, acteur européen de référence dans les radiateurs sur mesure, les plafonds chauffants et rafraîchissants et la ventilation haute performance, avait justifié cette acquisition par la complémentarité entre les centrales de traitement d'air made in Mâcon et sa propre offre de génie climatique, une combinaison jugée pertinente pour répondre aux exigences de la réglementation environnementale RE2020 sur le marché tertiaire.

Moderniser l'outil industriel face à la demande

C'est dans ce contexte de développement que s'inscrit le nouveau plan d'investissement de 2,7 millions d'euros. L'introduction de machines 100 % automatisées doit permettre d'accroître les cadences de production, de gagner en régularité de fabrication et de répondre à une demande soutenue sur les segments du collectif et du tertiaire, portée par les obligations de rénovation énergétique et de qualité de l'air intérieur.

Basé rue de Saint-Véran à Loché, le site mâconnais emploie une équipe d'une soixantaine à quatre-vingts collaborateurs et exporte une part significative de sa production, notamment vers l'Europe et l'Afrique, où le groupe revendique une présence dans une trentaine de pays. L'appartenance à Zehnder, groupe présent dans plus de soixante-dix pays, offre en outre à Caladair un accès élargi aux marchés européens et des moyens de recherche et développement renforcés autour de son concept maison, baptisé Bluetech.

Un secteur en tension

L'investissement de Zehnder Caladair intervient alors que la filière du génie climatique doit conjuguer plusieurs impératifs : accélérer la production pour tenir les délais de chantier, sécuriser la qualité face à des cahiers des charges de plus en plus exigeants, et absorber la hausse structurelle de la demande en ventilation double flux liée aux nouvelles normes de performance énergétique des bâtiments. L'automatisation d'une partie de la chaîne de fabrication s'inscrit dans cette logique de compétitivité industrielle, tout en confortant l'ancrage local d'un site de production entièrement français au sein d'un groupe international.