TCL : Fréquences, parcours... Ce qu'il faut savoir pour le lancement des navettes fluviales à Lyon

La première ligne de navettes fluviales du réseau TCL est officiellement lancée ce mercredi à Lyon.

C'est à 13 h 43 ce mercredi 18 juin que seront officiellement lancées les navettes fluviales TCL sur la Saône. Accès, tarifs, temps de parcours... Lyon Capitale fait le point sur ce nouveau service de transports en commun.

De Vaise-Industrie aux Terrasses de la Presqu'île en 23 minutes

Cette ligne fluviale baptisée Navigône permettra de relier Vaise-Industrie aux terrasses de la Presqu'île en 23 minutes assure Sytral mobilités. Elles desservira Confluence, avec un temps de parcours de 40 minutes, uniquement les mercredis et pendant les vacances scolaires de 11 h 30 à 15 h 30, mais également les week-ends et jours fériés de 9 h à 21 h.

Un bateau toutes les 30 minutes en heure de pointe la semaine

Côté fréquences, de juin à octobre 2025, une navette circulera toutes les 30 minutes en heure de pointe (de 7 h à 9 h et de 16 h à 20 h), et toutes les heures en heure creuse. Le week-end, la fréquence sera d'une heure toute la journée. À partir d'avril 2026, la flotte de bateau passera de deux à quatre navettes, permettant d'atteindre une fréquence de 15 minutes en heure de pointe et 30 minutes en heure creuse.

À noter que Sytral mobilités estime que les navettes ne pourront pas circuler entre 20 et 30 jours chaque années en raison des aléas météorologiques types étiage, ou crues.

Une offre comprise dans l'abonnement TCL, mais un billet cloisonné pour les non-abonnés

Si l'offre est incluse dans l'abonnement TCL sans surcoût (si l'on omet que le tarif de l'abonnement a augmenté en 2025...), pour les non-abonnés il faudra débourser 3 € pour un aller-simple et 5€ pour un aller-retour. Attention toutefois, contrairement à un billet TCL classique qui permet de réaliser un trajet comprenant des bus et du métro, le billet Navigône ne permettra d'utiliser que la navette fluviale.

Des bateaux thermiques jusqu'en octobre 2025

La flotte de bateaux est pour l'heure encore incomplète. Au lancement de l'offre, deux bateaux thermiques ( Le "Lui" et le "Vaporetto") circuleront. Ils seront remplacés en octobre 2025 par deux bateaux électriques en cours de construction. La flotte sera renforcée en avril 2026 par deux bateaux électriques supplémentaires, permettant d'atteindre une fréquence de quinze minutes en heure de pointe.

Les nouveaux bateaux disposeront d'une capacité de 70 passagers, de six emplacements vélo et d'un salon central avec un espace de travail, une connexion wifi et des prises 220 V et USB.

Des haltes fluviales pas tout à fait au propre

Si la flotte de bateaux n'est pas encore tout à fait prête, les stations ne le sont pas vraiment non plus. Ainsi, à Vaise-Industries, un abri couvert reliant le quai haut et le bas-port doit encore être construit. La Station Saint-Vincent est quant à elle située pour l'heure au niveau des Subsistances, mais elle doit à terme être mise en place à proximité de la passerelle Saint-Vincent. Celle-ci doit normalement voir le jour à l'automne. Enfin, la station des Terrasses de la Presqu'île est quant à elle accessible, mais empêtrée dans le chantier fortement retardé du projet éponyme.

Pour l'heure, les haltes ne disposent pas non plus d'un affichage dynamique permettant d'informer les voyageurs en temps réel sur l'arrivée estimée du bateau. Ils devraient être installés d'ici à la rentrée.

Un service à 4,1 millions d'euros par an pour le Sytral

Pour lancer le service Navigône, Sytral mobilités a déboursé 7 millions d'euros afin d'aménager les quatre haltes fluviales. Chaque bateau électrique coûte quant à lui 4,2 millions d'euros, soit un total de 16,8 millions d'euros. Enfin, exploiter cette ligne de navettes fluviale coûtera 4,1 millions d'euros par an.