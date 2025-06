Saint-Genis-l’Argentière : la RD 389 fermée deux mois pour des travaux

Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

La RD 389 à Saint-Genis-l'Argentière sera fermée à la circulation pendant deux mois à partir du 7 juillet.

À compter du 7 juillet 2025, la route départementale 389 sera fermée à la circulation à Saint-Genis-l’Argentière pour une durée prévisionnelle de deux mois. Le Département du Rhône engage des travaux d’envergure pour remplacer un ouvrage hydraulique jugé obsolète au niveau du ruisseau de Lafay.

Le chantier vise à remplacer une buse en béton sous-dimensionnée par un pont plus large et plus haut de trois mètres par deux. L'objectif est d'améliorer la sécurité routière, prévenir les risques d’inondation et restaurer la continuité écologique du cours d’eau.

Durant les travaux, une déviation sera mise en place via la RD 101 et la RD 4, en passant par Saint-Laurent-de-Chamousset. La desserte locale, notamment du hameau de Lafay, restera assurée, mais l’accès sera interdit aux piétons et cyclistes dans la zone de chantier.

Le coût de l’opération est estimé à 422 000 euros. Les travaux commenceront dès le 30 juin par une semaine préparatoire sans impact sur la circulation.