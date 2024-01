Lion à Bicyclette, un concept-store écoresponsable pour les cyclistes du quotidien

Vélos neufs et d’occasions, accessoires made in France, atelier de réparation et pause-café… Juan Reyes vient d’ouvrir une boutique au 284 rue Garibaldi (lyon 3e) pour une approche écoresponsable de la pratique du vélo et pour encourager le cycle comme moyen de transport au quotidien, grâce notamment à des solutions innovantes.

Exclusivement de marque française, les vélos et accessoires proposés par Juan Reyes dans sa boutique ont pour singularité de privilégier une fabrication locale ou à faible impact écologique.

Le système de tubes de cadre des vélos REF Bike

C’est le cas par exemple des vélos en bambou de la marque d'origine lyonnaise Cyclik (aujourd’hui à Aix-les-Bains), de REF Bike, dont les tubes du cadre se changent pour augmenter leur capacité de réparabilité, des kits Addbike qui permettent de transformer son vélo en triporteur ou des fourches Joker qui s’adaptent aux vélos électriques pour les transformer en cargo biporteur…

Les vélos en bambou de Cyclik

La boutique propose ainsi des produits innovants pour encourager le vélo comme moyen de transport au quotidien en prodiguant des conseils autour d’un petit café artisanal en toute convivialité, Lion à Bicyclette assurant également la réparation et la révision de votre vélo.

Pour les petits budgets, la boutique propose à la vente des vélos d’occasion, grâce au partenariat avec la fondation AJD à Caluire dont les ateliers de réparation de cycles permettent à des jeunes en difficulté de s’insérer grâce à une formation professionnelle très concrète.

Juan Reyes a eu plusieurs vies. Une expérience dans le prêt-à-porter et dans le notariat, ce passionné de vélo a suivi une formation dans la mécanique à l’INCM à Lyon (Institut National du Cycle et du Motocycle) pour monter ce projet familial (il est associé à ses deux sœurs) et a été accompagné par la CCI de Lyon et par Rhône Développement Initiative (RDI).

Lion à Bicyclette, 284 rue Garibaldi (Lyon 3e) – Métro Garibaldi – Tél. 09 87 65 40 94