Alban Pousset-Bougère, bâtonnier de Lyon : "Une belle victoire du barreau qui s'est mobilisé"

Alban Pousset-Bougère et Sara Kebir ont été élus ce mardi à la tête du barreau de Lyon. Ils se félicitent de la belle participation de leur confrères.

Mardi soir, l'avocat spécialiste du droit de l'entreprise, Alban Pousset-Bougère, a été désigné nouveau bâtonnier du barreau de Lyon pour 2024-2025 aux dépens du conseil pénaliste, ex-vice-bâtonnier, Jean-François Barre. Sara Kebir, avocate spécialisée en droit du travail au cabinet Wave avocats et représentante du jeune barreau en 2017-2019 devient ainsi vice-bâtonnière. Le binôme, qui obtenu un peu moins de 52 % des voix s'est confié auprès de Lyon Capitale dans la foulée de sa victoire.

Lyon Capitale : On imagine que l'heure est à la satisfaction, mais de courte durée puisqu'il faut immédiatement prendre ses fonctions ?

Sara Kebir : Oui, les fonctions sont d'ores et déjà prises et les premiers rendez-vous sont déjà programmés demain matin. D'abord on fête quand même ça un petit peu avant de se remonter les manches.

Alban Pousset-Bougère : On mérite, on a bien travaillé pendant deux mois, monter ce projet en quinze jours, on a rencontré beaucoup de confrères, entre 300 et 400. C'était très riche pour nous, on s'est sentis poussés, on a senti un enthousiasme à tel point que certains nous disaient 'on a envie de venir travailler à l'ordre', c'était chouette.

LC : Les résultats sont très serrés avec une belle participation, il y a un vrai élan qui s'est créé ?

A.P-B : C'est un beau résultat qui permet de montrer que dans ce barreau quand il y a du débat les gens s'intéressent parce qu'au-delà de la victoire on a surtout une belle victoire du barreau qui s'est mobilisé avec 61 % de participation ce qui est rare et qui montre qu'il y avait un vrai besoin de débat et de démocratie.

LC : Quelles sont vos premières missions dans les prochains jours ?

A.P-B : Maintenant il faut se mettre à la tâche, comme le disait Sara dès demain matin on va se mettre au boulot parce qu'on a quand même 72 mesures à mettre en place en 23 mois. On est prêts en tout cas.

S.K : Les premières missions sont de l'ordre de la prise d'attache avec les services et puis de représentation parce qu'on est en début d'année avec les installations de présidents et magistrats de juridiction. Entre temps on va préparer les premiers conseils de l'ordre et la mise en place des premières mesures.

