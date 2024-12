La pratique du vélo dans la Métropole de Lyon prend de plus en plus d'ampleur, grâce notamment au système Vélo'v.

Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, s'est réjouit sur son compte X des récents chiffres du service Vélo'V de la collectivité, déployé sous 428 stations dans 22 communes. À la fin du mois de décembre 2024, 91 146 abonnés précisément sont recensés, soit une hausse de 4,5 % par rapport à l'année précédente.

Pour inciter les habitants ou touristes de la Métropole de Lyon a utilisé les Vélo'v, de nombreux aménagements cyclistes voient d'ailleurs le jour. Au total, 1,5 million de trajets ont été créés cet été, soit une hausse de 3,2 %.

➟ 91 146 abonnés (+4,5 %)

➟ 1,5 million de trajets cet été (+3,2 %).



Une preuve que le vélo est une des solution populaire et efficace pour des trajets du quotidien ! pic.twitter.com/9O7ZSTinjT — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) December 30, 2024

Pour rappel, au 1er janvier 2025, les abonnements Vélo’V classiques et les tarifs à la minute vont augmenter. Ainsi, la formule au tarif plein passera de 31 € à 39 € par an. La formule 14-25 ans passera de 16,50 € à 19,50 € par an. Le tarif solidaire reste quant à lui à 15 €. Cela doit permettre à la collectivité d'éviter un surcoût qui pourrait être causé par le déploiement des nouveaux Vélo'v électriques à partir du 29 janvier 2025.

