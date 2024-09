La question que tout le monde se pose à Lyon

Le Premier ministre LR Michel Barnier, le président du groupe LR, Laurent Wauquiez et le ministre de l’Intérieur LR, Bruno Retailleau. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pourquoi Barnier s’entoure-t-il autant de ministres Lyonnais ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Depuis la démission du gouvernement de Gérard Collomb en octobre 2018, Lyon n’avait plus eu de ministre. Pas même un sous-secrétaire d’État aux géraniums. L’improbable gouvernement Barnier vient compenser ces six années de disette. François-Noël Buffet, sénateur LR et ancien maire d’Oullins, a hérité du brûlant dossier des Outre-mer. Le député caladois Alexandre Portier supervisera la réussite éducative auprès de la ministre de l’Éducation nationale.