Maire depuis 38 ans de Sathonay-Village, Jean-Pierre Calvel s’est éteint

Frappé par la maladie, le maire de Sathonay-Village, Jean-Pierre Calvel, s’est éteint à 77 ans dans la nuit du 30 au 31 août.

Tour à tour député de la 7e circonscription du Rhône (1993-1997), conseil régional de Rhône-Alpes (1998-2004) puis conseiller métropolitain de Lyon (2015 à 2020), Jean-Pierre Calvel est décédé dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 août, emporté par la maladie. Réélu lors des dernières élections municipales, à 77 ans il conduisait surtout son cinquième mandat consécutif à la tête de la petite commune de Sathonay-Village, située au nord de la Métropole de Lyon.

La commune lui rendra homamge

38 années de vie municipales saluées par le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard, qui évoque la mémoire d’un maire "qui aimait profondément sa commune, et qui a servi ses administrés avec passion et fidélité", en participant "aux projets et politiques de notre Métropole, en tant qu’élu du Val de Saône". Maire de la commune voisine de Rillieux-la-Pape depuis l’élection d’Alexandre Vincendet au poste de député de cette même 7e circonscription du Rhône qu’avait tenu Jean-Pierre Calvel, Julien Smati se souvient "d'un ami cher, un orateur formidable", d’un élu "attaché à son village", qui "a su le préserver pour lui conserver une âme unique".

Sur Facebook, les élus de la commune ont annoncé qu’"un hommage digne de cet engagement d’une vie" lui serait rendu prochainement.